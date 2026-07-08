Boxenstopp-Frust bei Lewis Hamilton: "Hätte es nicht getan"

Während der späten Safety-Car-Phase beim Grand Prix von Großbritannien legte Lewis Hamilton einen zweiten Boxenstopp ein, durch den er den zweiten Platz an George Russell verlor. Im Nachhinein gab er zu, dass er nicht an die Box gekommen wäre, wenn ihm diese Konsequenz bewusst gewesen wäre.

Der siebenmalige Weltmeister Hamilton lag hinter seinem Ferrari-Teamkollegen und späteren Rennsieger Charles Leclerc, als das Rennen in der Schlussphase mit dem Safety-Car neutralisiert wurde, nachdem Max Verstappen in Stowe von der Strecke gerutscht war und sein Red Bull aus dem Kiesbett geborgen werden musste.

In Erwartung eines Neustarts kamen beide Ferraris für frische Reifen an die Box. Während Leclerc genügend Vorsprung hatte, um die Führung im Rennen zu behalten, wurde Hamilton von Russell überholt, der sich dazu entschieden hatte, auf der Strecke zu bleiben.

Ende unter Gelb

Obwohl die Aufräumarbeiten in Stowe von den Sportwarten abgeschlossen wurden, endete das Rennen hinter dem Safety-Car im Chaos, nachdem sich die überrundeten Autos in Runde 51 von 52 zurückrunden durften. Das Reglement schreibt vor, dass nach dieser Anweisung der Rennleitung eine komplette Runde absolviert werden muss.

Auf die Frage, ob er den Stopp bereue, da er die Position auf der Strecke verlor und das Rennen nicht mehr freigegeben wurde, antwortete Hamilton: "Das Team hat mich gebeten zu stoppen. Ich ging beim Stoppen davon aus, dass wir die Position halten würden. Wenn sie mir gesagt hätten: 'Du stoppst und verlierst deine Position', hätte ich es nicht getan."

Der Positionsverlust krönte ein frustrierendes Rennen für Hamilton, der am Start am WM-Führenden Andrea Kimi Antonelli vorbeigeschossen war, nachdem er jedoch vor dem Erlöschen der Ampeln gezuckt hatte, was ihm eine Fünf-Sekunden-Strafe einbrachte.

Stark verkorkst

Von da an fiel der neunmalige Silverstone-Sieger hinter Leclerc zurück und geriet in die Fänge von Antonelli, der sich - wie schon im Sprint am Samstag - an Hamilton vorbeiarbeitete, obwohl der Mercedes-Fahrer später wegen einer beschädigten Radabdeckung aus dem Kampf um die vorderen Plätze ausschied.

Zu seinem Startvergehen erklärte Hamilton: "Das war ziemlich schlecht von Anfang an. Ich habe den Start abgebrochen, was ich in den rund 380 Rennen, die ich gefahren bin, nur sehr selten getan habe."

"Meine Hand hat sich einfach so bewegt. Ich weiß nicht wirklich, wo sie hinwollte. Ich wollte es nicht tun. Ich habe meiner Hand nicht einmal den Befehl dazu gegeben. Aber wie auch immer, das passiert."

Balance anders als bei Leclerc

Zu seinem Rennen als Ganzes fügte er hinzu: "Was die Balance angeht, habe ich bemerkt, dass Charles seine Balance verändert hat, ich denke, im Vergleich zum Qualifying hat er mehr Flügel eingestellt, und ich hatte das Gefühl, dass das Auto mit den gewählten Differenzialeinstellungen extrem übersteuerte."

"Deshalb habe ich Flügel weggenommen und hatte dann zu Beginn des Rennens massives Untersteuern. Er ist mir also einfach davongezogen. Ich konnte das Auto bis zur Mitte des ersten Stints kaum einlenken. Erst durch einige Differenzialänderungen gelang es mir, das Auto etwas besser einzulenken, aber da war der Rückstand schon riesig. Und dann die fünf Sekunden beim Stopp, und dann kam einfach eins zum anderen."