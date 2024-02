Boxenstopp verhauen: Hohn und Spott für Ferrari in den sozialen Medien

Es sollte eigentlich nur ein Posting in den sozialen Medien werden, das Lust auf die neue Formel-1-Saison 2024 macht. Doch das kurze Video, das einen choreographierten Ferrari-Boxenstopp zeigt, ist für die Scuderia komplett zum Bumerang geworden!

Das Problem: In dem neun Sekunden langen Clip klemmt beim gezeigten Boxenstopp kurz das linke Vorderrad am neuen Ferrari SF-24 - was der Scuderia, die das Video auch noch mit "Poetry in motion" betitelte, eine Menge Hohn und Spott einbringt.

Ein User kommentiert unter dem Video, das bereits rund vier Millionen Mal angesehen wurde, beispielsweise: "Es ist unmöglich, dass ihr es selbst in einem Werbevideo geschafft habt, den linken Vorderreifen zu versauen!"

Dazu muss man wissen, dass verpatzte Boxenstopp bei Ferrari inzwischen "Tradition" haben und regelmäßig für Erheiterung in der Formel-1-Community sorgen.

Legendär ist zum Beispiel die Panne beim Nürburgring-Rennen 1999, als bei Eddie Irvine beim Boxenstopp zunächst nur drei statt vier Reifen da waren. Der spätere Vizeweltmeister stand fast eine halbe Minute an der Box, bevor alle vier Reifen am Auto waren.

In der jüngeren Vergangenheit schaffte man es zum Beispiel außerdem beim Monaco-Grand-Prix 2022, Charles Leclerc an die Box zu holen, obwohl diese noch von Carlos Sainz besetzt war. Der Monegasse verlor dadurch wertvolle Sekunden.

Dass es Ferrari nun nicht einmal in einem Promoclip in den sozialen Medien, also nicht unter echten Rennbedingungen, hinbekommen hat, einen fehlerfreien Stopp abzuliefern, sorgt daher für die entsprechenden Reaktionen.

"Warum solltet ihr einen fehlerhaften Boxenstopp als Promovideo veröffentlichen?", möchte zum Beispiel ein User wissen, worauf ein anderer sarkastisch antwortet: "Weil das der beste Boxenstopp war."

Ein anderer User findet das Video in Anspielung auf die Pannen in der Vergangenheit "unglaublich authentisch", und noch ein anderer kommentiert ironisch: "Der Wechsel des linken Vorderreifens stimmt mich sehr zuversichtlich für 2024."

UPDATE: Das ursprüngliche Video hat Ferrari inzwischen gelöscht und stattdessen ein neues hochgeladen - dieses Mal ohne Fehler und mit dem Kommentar: "Der Admin war so in die Aufnahme vertieft, dass wir den falschen Take gewählt haben."

Mit Bildmaterial von Ferrari (Twitter).