Brad Pitt im Fahrer-Briefing: "Er war einfach einer der Jungs"

Das Fahrer-Briefing am Freitag in Silverstone hatte zwei ganz besondere Gäste: Schauspieler Brad Pitt und Regisseur Joseph Kosinski vom neuen Formel-1-Film, für den an diesem Wochenende gedreht wird, durften an dem Meeting teilnehmen.

Für Lewis Hamilton, der als Produzent ebenfalls an dem Projekt beteiligt ist, war es "wahrscheinlich das beste Fahrer-Briefing, das wir je hatten", und für seinen Teamkollegen George Russell sei es immer "ziemlich surreal", einen "weltweiten Superstar" zum ersten Mal" zu sehen.

"Und dann, wenn man mit diesen Menschen zusammen sein darf, ob es nun Tom Cruise, Brad Pitt oder Roger Federer war, [...] erkennt man, dass sie ganz normale Menschen sind", so Russell, der bereits einige Hollywood- oder Sportstars treffen durfte.

"Er hat herumgealbert und sich gut amüsiert und war einfach einer der Jungs", verrät Russell über Pitt, und Charles Leclerc erklärt, es sei "definitiv ziemlich unerwartet" gewesen, den Schauspieler im Briefing zu sehen. Es habe aber "Spaß" gemacht und er sei ein "netter Kerl", so der Ferrari-Pilot.

Doch warum waren Pitt und Kosinski überhaupt dabei? Tatsächlich wollten sich die beiden bei den Fahrern für ihre Zusammenarbeit an diesem Wochenende bedanken und sich für mögliche Unannehmlichkeiten im Rahmen der Produktion entschuldigen.

Denn so werden die für den Film verwendeten umgebauten Formel-2-Autos am Sonntag in der Startaufstellung stehen und mit den Stunt- und ehemaligen Rennfahrern Craig Dolby und Luciano Bacheta am Steuer sogar einen Teil der Aufwärmrunde absolvieren.

Das sei für ihn "ein spezieller Moment" gewesen."Ich denke, am Sonntag könnte die Startaufstellung etwas anders aussehen als sonst. Wir werden sehen, was passiert", so der Alpine-Pilot.

Während viele Piloten Interesse an dem Projekt zu haben scheinen, betont Weltmeister Max Verstappen: "Ich bin eigentlich nicht so sehr daran interessiert." Er erklärt: "Ich denke, sie werden einige Aufnahmen von allen verwenden, im Hinblick auf Onboard-Kameras und so."

Das sei auch "in Ordnung" für ihn. Übermäßig begeistert ist er von der Anwesenheit von Pitt und Co. aber nicht.

