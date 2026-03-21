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Bradley Lord: Wer ist Mercedes' neuer stellvertretender Teamchef?

Mercedes hat eine Umstrukturierung der Führungsstruktur seines Formel-1-Teams bekanntgegeben. Bradley Lord steigt zum Stellvertreter von Toto Wolff auf

Ewan Gale
Veröffentlicht:
Bradley Lord: Wer ist Mercedes' neuer stellvertretender Teamchef?

Der stellvertretende Teamchef von Mercedes Bradley Lord

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Bradley Lord dürfte vielen als Stimme erkennbar sein, die häufig in Toto Wolffs Rolle geschlüpft ist, um das Boxenmauer-Interview von Sky Sports UK an Rennwochenenden zu übernehmen. Der Brite bleibt in der Öffentlichkeit aber typischerweise eine Hintergrundfigur. Doch wer ist er?

Lord ist kein Unbekannter in der Formel 1. Er startete vor 25 Jahren in der Königsklasse, als er 2001 als Praktikant in der Presseabteilung beim damaligen Benetton-Team anfing. Das führte 2006 zu einer Beförderung zum Senior Press Officer beim weltmeisterlichen Renault-Team, demselben Team in anderer Gestalt. Diese Rolle hatte er zwei Jahre lang inne.

Lord überquerte dann den Strom, der Journalismus und Kommunikation trennt. Er wurde 2008 Features Editor des ehemaligen Magazins F1 Racing, bevor er zurück auf die andere Seite des Wassers wechselte, zunächst zu Renault als Head of Communications im Jahr 2010 und dann zur Daimler AG, Mercedes' Mutterkonzern, als Communications Manager im Jahr 2011.

Stetiger Aufstieg

In dieser Rolle beaufsichtigte er die Operationen über alle Motorsport-Aktivitäten von Mercedes hinweg von Stuttgart aus, bevor er sich ab 2013 auf das Formel-1-Angebot der Silberpfeile konzentrierte, und zwar als Communications Manager.

Seine Rolle wurde ein Jahr später zu Head of F1 Communications und dann 2017 zu Mercedes-Benz Motorsport Communications Director. Das umfasste die goldene Phase des Teams in diesem Sport mit sieben Fahrertiteln und acht Konstrukteurskronen.

2021 brachte einen weiteren Titelwechsel, dieses Mal zum Strategic Communications Director und dann zum Chief Communications Officer. Diese Funktion wurde dann 2024 mit einer Rolle als Team Representative kombiniert, die weitgehend ein Sprungbrett für seine neue Position gewesen ist.

Wie Mercedes erklärt hat, war Lord maßgeblich daran beteiligt, die Teamkultur, Kommunikation und umfassendere strategische Geschlossenheit des Teams zu formen. Er wird nun Wolffs rechte Hand sein, falls er es nicht bereits ist. Damit füllt er eine Lücke, die durch den Weggang des ehemaligen Driver Development Director Jerome D'Ambrosio im Jahr 2024 entstanden war.

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