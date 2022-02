Brand nach Dichtungsproblem: Test für Alpine vorzeitig beendet

Audio-Player laden

Für Alpine sind die Testfahrten in Barcelona vorzeitig beendet. Der Rennstall musste nach einem Brand an Fernandos Auto schon nach zwölf Runden zusammenpacken und wird am Freitag nicht mehr auf die Strecke zurückkehren. Das hat das Team kurz vor der Mittagspause bestätigt.

Fernando Alonso war nach bereits einer Dreiviertelstunde in Kurve 10 ausgerollt. Doch harmlos schien der Defekt nicht zu sein, denn der Alpine 522 ging anschließend spektakulär in Rauch auf und wurde nach Löscharbeiten wieder zurück in die Garage transportiert.

Mittlerweile hat das Team verkündet, dass ein Hydraulikproblem Schuld am Ausrollen des Spaniers war. "Ein kleines Problem mit der Dichtung führte zu einem Brand im hinteren Teil des Fahrzeugs", so der französische Rennstall.

Das hat zur Folge, dass Alpine am Freitag nicht mehr auf die Strecke gehen kann: "Die Reparaturen am Auto werden fortgesetzt, sodass wir für den Rest des Tages nicht mehr fahren werden", teilt das Team mit.

Alonso hat den Vormittag trotz seiner nur zwölf Runden auf dem siebten Platz abgeschlossen, zwei Sekunden hinter Spitzenreiter George Russell. Am Nachmittag hätte Esteban Ocon im Auto sitzen sollen, der nun nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Insgesamt absolvierte Alpine in der ersten Testwoche 266 Runden und hat eine Bestzeit von 1:21.242 Minuten zu Buche stehen, die heute von Alonso gefahren wurde.

