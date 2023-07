"Brauchen etwas mehr Zeit": McLaren verschiebt letzten Update-Teil

Eigentlich wollte McLaren in Budapest an diesem Wochenende den letzten Teil eines großen Update-Pakets bringen. Bereits in Spielberg und Silverstone hatte vor allem Lando Norris zahlreiche neue Teile bekommen. Der finale Teil des Upgrades verschiebt sich nun allerdings.

In der offiziellen Liste der FIA, die an jedem Grand-Prix-Freitag veröffentlicht wird und in der alle Updates der Teams aufgelistet sind, finden sich bei McLaren in Budapest überhaupt keine neuen Teile. Teamchef Andrea Stella bestätigt, dass die Liste korrekt ist.

"Wir haben realisiert, dass wir im Hinblick auf Design und Produktion etwas mehr Zeit brauchen, um das gesamte Paket abzuschließen", verrät Stella und erklärt, dass es "in den nächsten Rennen und vor allem nach dem 'Shutdown'" wieder neue Teile geben wird.

Heißt: Selbst beim kommenden Rennen in Spa wird McLaren das Update wohl noch nicht finalisieren, das wird erst nach der Sommerpause passieren. Immerhin: Zumindest sind nun beide McLaren-Piloten wieder auf dem gleichen Stand, was die Updates angeht.

Denn in Spielberg hatte zunächst nur Norris die neuen Teile zur Verfügung. In Silverstone rüstete man dann zwar auch das Auto von Oscar Piastri nach, doch während Norris dort unter anderem auch noch einen neuen Frontflügel bekam, musste Piastri auf diesen wieder warten.

In Silverstone, so Stella, sei es nicht möglich gewesen, beide Autos mit dem kompletten zweiten Teil des Upgrades auszurüsten, weil man nur eine "limitierte Anzahl an Teilen" gehabt habe. In Budapest ist das Piastri-Auto nun erstmals seit Kanada wieder auf dem gleichen Stand wie der Norris-McLaren.

"Es ist wichtig für McLaren, es ist wichtig für die Leute, die sehr hart an der Entwicklung und Bereitstellung dieser Upgrades gearbeitet haben, und für unsere Fans", so Stella, der erklärt, dass es jetzt das Ziel sei, solche Ergebnisse bald "regulär" einzufahren.

Man werde daher nicht nachlesen und weiterhin "hart arbeiten", kündigt er an. Zufrieden ist er mit der Arbeit des neuen Designteams, das die Entwicklung des MCL60 "beschleunigt" habe. "Das hat es uns ermöglicht, diesen Schritt bei der Leistung zu machen", so Stella.

Zu Beginn das Jahres hatte McLaren sein technisches Team großflächig umgebaut. Unter anderem musste Technikchef James Key kurz nach Saisonbeginn seinen Hut nehmen, im Gegenzug wurden gleich mehrere Neuverpflichtungen verkündet.

