Brawn offen für Terminverschiebungen: Formel-1-Fahrer bald beim Indy 500?

Können aktive Formel-1-Piloten in Zukunft am Indy-500-Rennen teilnehmen? Die Serie möchte sich bemühen, Überschneidungen der Termine zu vermeiden. In diesem Jahr fand das traditionsreiche Ovalrennen erstmals seit 2003 wieder nicht am gleichen Wochenende wie die Formel 1 statt. Normalerweise ist es der Große Preis von Monaco, der am gleichen Tag geplant ist.

Daher hat es in den vergangenen Jahren auch keinen aktiven Formel-1-Piloten gegeben, der am Indy 500 teilgenommen hat. Die einzige Ausnahme ist Fernando Alonso, der sich 2017 in den USA versuchte und Jenson Button seinen McLaren in Monaco fahren ließ. Für den Spanier ging es in der Formel 1 aber ohnehin kaum um etwas.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn hat aber nun die Möglichkeit eröffnet, dass beide Termine nicht zur selben Zeit stattfinden. "Wir schätzen jegliche Form von Motorsport", sagt er gegenüber 'Racer'. "Mein Kollege Sean Bratches (ehemaliger Marketingchef der Formel 1; Anm. d. Red.) sagte immer: "Wenn der Meeresspiegel steigt, werden alle Boote angehoben. Und daran glauben wir sehr stark."

Steigendes Interesse für alle gut

Soll heißen: Wenn das generelle Interesse am Motorsport steigt, dann steigt auch das Interesse an der Formel 1. Brawn verweist auf den Erfolg der Netflix-Dokumentation "Drive to Survive", die der Formel 1 neue Fans gebracht habe. Diese werden sicherlich auch Interesse an anderem Motorsport haben.

Daher möchte man auch, dass das Indy 500 erfolgreich ist und seine Präsenz hat. "Damit die Fans dann auch zu uns kommen, wenn wir nach Amerika gehen."

Das Interesse aus der Formel 1 ist durchaus vorhanden. Das würde etwa Fahrern wie Lando Norris eine Möglichkeit bieten. Der Brite hatte mit einem Start in Zukunft geliebäugelt und fährt bei McLaren für das richtige Team. Denn der britische Rennstall ist auch mit einem eigenen Team in der IndyCar-Serie am Start und hat mit Geschäftsführer Zak Brown einen wichtigen Fürsprecher.

Termin des Indy 500 steht felsenfest

2021 waren insgesamt sieben ehemalige Formel-1-Piloten dabei, drei von ihnen haben das Rennen auch schon einmal gewonnen: Juan Pablo Montoya, Takuma Sato und Alexander Rossi. "Es scheint eine Anschlusskarriere zu sein. Aber wenn es sich nicht überschneidet, muss es das gar nicht", kündigt Brawn an.

Wenn ein Termin ausweichen sollte, dann wird es wohl das Formel-1-Rennen sein. Das Indy 500 findet traditionell am Wochenende des Memorial Day in den USA statt - dem letzten Montag im Mai - und wird wohl nicht für die Formel 1 rücken.

Der Große Preis von Monaco besitzt zwar ebenfalls ein festes Datum, das jedoch nicht ganz so festgezurrt ist. Aktuell findet das Rennen meist am letzten Mai-Wochenende statt - darum auch die dauerhafte Überschneidung mit dem Indy 500 -, bis vor einigen Jahren fuhr man aber traditionell am Wochenende rund um Christi Himmelfahrt.

"Wir sind offen für alle Möglichkeiten", betont Brawn und sieht einen Vorteil darin, dass die IndyCar-Serie und auch die Strecke in Indianapolis Roger Penske gehören. Der US-Amerikaner nahm einst selber an zwei Grands Prix teil und trat von 1974 bis 1976 mit seinem eigenen Team in der Formel 1 an. "Roger hatte immer ein Interesse an der Formel 1", so Brawn. "Es gibt also echte Möglichkeiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.