Bremsversagen bei Sebastian Vettel: "I mog nimma!"

Runde sechs im Italien-Grand-Prix 2020 in Monza. Und Sebastian Vettel ist schon raus. Der viermalige Formel-1-Weltmeister musste seinen Ferrari nach einem Bremsdefekt vorzeitig an der Box abstellen. Nichts ging mehr für Vettel.

Kurz zuvor hatte sein Ferrari SF1000 ein Teil der Heckverkleidung verloren und war dann beim Anbremsen der ersten Kurve spektakulär geradeaus und durch die Styroporbanden in der Auslaufzone gebrettert.

Vettel selbst sagte in einer ersten Stellungnahme bei 'RTL': "Es hat sich schon früh angekündigt im Rennen, dass wir Schwierigkeiten hatten an der hinteren Bremsleitung. Erst hinten links, dann auch hinten rechts."

Vettel erklärt: Problem schon früh gespürt

Er habe noch versucht, darauf zu reagieren und das Auto beim Bremsen zu schonen, erklärt Vettel. "Dann aber hatte ich beim Anbremsen auf die erste Kurve einfach keinen Bremsdruck mehr."

"Ich weiß nicht, woher oder warum das Problem da war. Es war aber dann klar, ich hatte keine Bremse mehr. Dann kann ich sagen: Gott sei Dank noch in der ersten Ecke mit viel Auslauf, weil die letzte Ecke wäre nicht so gut gewesen. Da hatte ich schon das Auto querstehen und schon gemerkt, dass was ist."

Was die Ursache für den Bremsdefekt gewesen sei, wisse er noch nicht zu sagen. "Ich habe noch nichts gesehen oder gehört", sagt Vettel. "Wir hatten schon die Runden zuvor gemerkt, dass etwas nicht stimmt."

Schlimmer geht ... immer!

"Es ist jetzt nicht das erste Rennen, das wir im Verkehr fahren. Im Verkehr ist es natürlich immer schwieriger, die Bremsen zu kühlen, aber da muss irgendwo von Anfang an was schiefgelaufen sein."

schiefläuft aus Vettel-Sicht in diesem Jahr so einiges, und Vettel sagt frei heraus: "Ich weiß im Moment auch nicht wirklich weiter. Man denkt: Schlimmer geht nicht mehr, aber schlimmer geht immer dieses Jahr." Und dabei lacht er leicht.

"Es ist echt ... ich würde nicht sagen frustrierend, aber es nervt einfach. Mir bleibt nichts anderes übrig als versuchen, irgendwie weiterzumachen, aber im Moment ist der Spaßfaktor mit Sicherheit nicht auf dem Höhepunkt." Im 'ORF'-Interview sagte Vettel sogar, im Scherz: "I mog nimma." Also: Ich will nicht mehr.

Vettel stellt klar: Schmeiße nicht hin!

Er werde aber nicht einfach hinschmeißen bei Ferrari, versichert der viermalige Weltmeister: "Ich versuche meine Aufgabe bis zum Ende des Jahres zu erfüllen. Das fällt mir natürlich nicht so einfach, wenn es gerade so läuft. Dass es uns so hart trifft, dass wir nicht mal mitmachen können, ist schade."

Nach Monza aber habe er "ein paar Tage Pause", um anschließend im Ferrari-Simulator seinen Dienst wieder anzutreten. Er witzelt: "Das Auto hält wenigstens!"

