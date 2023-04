Brown: Andretti wäre als neues Formel-1-Team "gesund" für den Sport

Audio-Player laden

Michael Andretti hat seinen Traum von der Formel 1 noch nicht aufgegeben. Obwohl der US-Amerikaner in der Königsklasse nicht gerade mit offenen Armen empfangen wird, kämpft der ehemalige Formel-1-Pilot weiter um einen Einstieg mit seinem Rennstall.

Unterstützung bekommt er dabei von McLaren-Boss Zak Brown. Der hat gegenüber 'The Associated Press' erklärt: "Es ist bekannt, dass ich ein Befürworter von Michael und Cadillac bin, und ich denke, dass sie für den Sport gesund wären."

"Mit dieser Meinung bin ich wahrscheinlich in der Minderheit", weiß Brown allerdings. Denn viele andere Teams sprechen sich aktuell gegen einen Andretti-Einstieg aus, weil es für ihre eigenen Rennställe zunächst einmal weniger Einnahmen bedeuten würde Alle Hintergründe!.

Denn kommt ein elftes Formel-1-Team zu den bestehenden Rennställen hinzu, würde die Formel 1 ihre Einnahmen künftig an elf statt zehn Teams ausschütten. Jeder Rennstall würde daher umgerechnet rund zehn Prozent an Andretti "abtreten".

Dennoch startete die FIA Anfang des Jahres ein offizielles Bewerbungsverfahren für mögliche neue Formel-1-Teams. "Es hat sich gezeigt, dass sich drei oder vier Teams bewerben werden", verrät Brown in diesem Zusammenhang.

Und er stellt er klar, dass er eine Vergrößerung des Starterfeldes "unter den richtigen Bedingungen" auf jeden Fall befürworte. Die Frist für Bewerbungen endet am 30. April, in den Wochen danach will der Weltverband bis Ende Juni entscheiden.

Und Brown stellt klar, dass diese Entscheidung nicht bei den Teams liege. "Ich glaube nicht, dass jeder die Governance der Formel 1 vollständig versteht", sagt er und erklärt: "Letztendlich haben die Teams in dieser Angelegenheit kein Stimmrecht."

oder sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff gegen neue Formel-1-Teams ausspricht. Die Entscheidung treffen letztendlich Formel 1 und FIA.

Neue Teams, sofern sie zugelassen werden, sollen dann frühestens ab 2025 an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Mit Bildmaterial von LAT.