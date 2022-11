Brown glaubt: Ricciardo kann sein Schicksal bei Red Bull wenden

Audio-Player laden

McLaren-CEO Zak Brown glaubt, dass Daniel Ricciardo als dritter Fahrer bei Red Bull eine echte Chance hat, seine Formel-1-Karriere noch einmal zu drehen. Der Australier hatte sich in diesem Jahr vorzeitig von McLaren getrennt, nachdem die Partnerschaft nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht hatte.

Für 2023 stimmte er einer Vereinbarung mit Red Bull zu, wo er als dritter Fahrer fungieren wird. 2024 strebt er eine Vollzeitrückkehr ab. Während einige bezweifeln, dass er dafür den richtigen Weg gewählt hat, ist Brown vom Gegenteil überzeugt.

Er glaubt, dass Ricciardo seine Rolle bei Red Bull eine unmittelbare Chance bieten könnte, zu zeigen, dass er immer noch das Zeug hat, in der Formel 1 zu gewinnen.

Brown zieht Vergleich zu Nyck de Vries

In dem Zusammenhang führt Brown das Beispiel des ehemaligen Mercedes-Reservisten Nyck de Vries an. Er machte als Ersatzmann für Alex Albon bei Williams in Monza einen so guten Job, dass er ein Cockpit bei AlphaTauri für 2023 ergattern konnte.

"Schauen Sie sich an, was mit Nyck passiert ist, mit einer guten Session", sagt Brown. "Plötzlich wurde er zum heißen Eisen. Wenn also einer dieser Jungs bei Red Bull aus irgendeinem Grund nicht fahren kann, Ricciardo einspringt und das Auto plötzlich dorthin bringt, wo es jetzt ist, kann es sich ganz schnell drehen."

Auf die Frage, ob er in diesem Weg eine bessere Chance sieht als in einem Vollzeitplatz bei Haas, den Ricciardo für sich ausschloss, sagt Brown: "Das ist schwer zu sagen. In gewisser Weise besteht eine der Möglichkeiten, wieder auf dem Radar zu erscheinen, darin, zu Haas zu gehen und Magnussen zu schlagen."

Potenzial bei McLaren nicht ausgeschöpft

Dass Ricciardo nicht von anderen Teams verpflichtet wurde, als nach der Sommerpause klar wurde, dass er zur Verfügung steht, habe ihn überrascht, sagt Brown weiter. "Aber ich denke auch, dass es bestimmte Teams gab, für die er nicht fahren wollte. Vielleicht hätten sie ihn also ausgewählt", vermutet der US-Amerikaner.

"Aber er will eindeutig im Spiel bleiben. Er gewann vergangenes Jahr in Monza und hat insgesamt acht Rennsiege. Das sind eine Menge Rennen. Er hat also das Potenzial. Wir waren nur leider nicht in der Lage, es freizusetzen", so der McLaren-CEO.

"Hoffentlich kann er es in einem anderen Umfeld wieder entfalten", betont Brown schließlich, "denn ich denke, wir würden Daniel gern in der Startaufstellung sehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.