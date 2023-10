Brown: Liegt an uns, dass Lando Norris noch kein Rennen gewonnen hat

Lando Norris bestreitet beim Großen Preis der USA 2023 sein 100. Formel-1-Rennen. Alle seine 99 bisherigen Starts absolvierte er dabei für McLaren. Elfmal schaffte es Norris dabei bereits auf das Treppchen. Auf der obersten Stufe stand er allerdings noch nie.

Alleine in der laufenden Saison holte Norris vier zweite Plätze, was die Frage aufwirft, ob der Brite nicht langsam frustriert wird, weil er noch immer keinen Sieg geholt hat. "Nein, denn ich glaube nicht, dass wir ihm bisher ein siegfähiges Auto gegeben haben", stellt Zak Brown klar.

Der McLaren-Boss gesteht, dass Norris zwar beim vergangenen Rennen in Katar durchaus "frustriert" gewesen sei, weil er im Qualifying in Q3 keine gültige Rundenzeit setzen konnte. "Aber ich denke, es ist eine vorübergehende Frustration", betont Brown.

"Ich denke, das ist nicht anders als bei jedem anderen Fahrer in der Startaufstellung", erklärt er und betont, dass Norris sich in den inzwischen rund viereinhalb Jahren seit seinem ersten von nun bald 100 Formel-1-Rennen stark weiterentwickelt habe.

"Er hat jetzt natürlich viel mehr Erfahrung", berichtet er und erklärt, Norris mache "sehr wenige Fehler" im Vergleich zu seiner Rookiesaison, obwohl auch da schon nicht viele gemacht habe. "Man muss sich nur ansehen, wie wenige Zwischenfälle er in den vergangenen fünf Jahren hatte", so Brown.

"Ich würde sagen, bei der Rennintelligenz kann er mit jedem anderen in der Formel 1 mithalten", betont er und erklärt: "Seine Pace war schon immer da. [...] Er ist definitiv einer der schnellsten Fahrer in der Formel 1." Und mittlerweile habe er sich auch in anderen Bereichen verbessert.

Piastri hat "alle Anzeichen eines zukünftigen Weltmeisters"

Ähnlich viel Lob gibt es von Brown für Oscar Piastri, der in seiner Rookiesaison zuletzt zweimal in Folge auf dem Podium stand und den Sprint in Katar sogar gewinnen konnte. "Ich glaube, sie treiben sich gegenseitig ziemlich hart an", sagt er über Norris und Piastri.

"Aber ich denke, das ist gut für beide und gut für das Team", so Brown, der glaubt, dass seine beiden Fahrer viel voneinander lernen. Über Piastri selbst sagt der McLaren-Boss konkret: "Er ist extrem schnell, sehr reif, sehr technisch."

Gleichzeitig sei der Australier auch "sehr ruhig" und bringe damit alle Dinge mit, die man sich von einem Rookie wünsche. "Seine Pace ist ohne Frage fantastisch, und ich vermute, dass seine Rennintelligenz, sein Reifenmanagement und sein Management im Rennen mit zunehmender Erfahrung immer besser werden", so Brown.

"Er fährt nicht wie ein Rookie. Wir wussten, dass seine Pace da sein würde, und er ist sehr technisch [...] und bringt es zusammen, wenn es nötig ist", lobt Brown, der zudem daran erinnert, dass Piastri im vergangenen Jahr überhaupt keine Rennen gefahren ist.

Nachdem er 2020 die Formel 3 und 2021 die Formel 2 gewonnen hatte, verbrachte er das Jahr 2022 komplett auf der Alpine-Ersatzbank - was ihm laut Brown aber nicht geschadet hat. "Ich denke, er zeigt definitiv alle Anzeichen eines potenziellen zukünftigen Weltmeisters", lobt er.

