Brown: McLaren muss keine "größen Löcher" mehr schließen

Geschäftsführer Zak Brown ist der Ansicht, dass McLaren keine "großen Löcher" mehr zu stopfen hat und nach umfangreichen Infrastruktur-Upgrades nun alles bereit ist, um Meisterschaften zu gewinnen.

Während des Winters führte der neu ernannte Teamchef Andrea Stella eine gründliche Überprüfung der Designabteilung in Woking durch. In der Folge entließ das Team Technikchef James Key, strukturierte das Management um und verpflichtete David Sanchez von Ferrari sowie den erfahrenen Red-Bull-Ingenieur Rob Marshall.

Mit diesem überarbeiteten Aufgebot hat McLaren seinen aktuellen MCL60 von einem Auto, das in den ersten Rennen nur auf den hinteren Plätzen zu finden war, zu Podiumsplätzen bei den Grands Prix von Großbritannien und Ungarn sowie zu einem Platz unter den Top 3 beim Sprintrennen in Spa kurz vor der Sommerpause geführt.

Brown unterzeichnete außerdem einen Vertrag über den Bau eines neuen Windkanals und eines Simulators auf dem Gelände. Er ist überzeugt, dass das Team nach deren Fertigstellung keine wichtigen Hindernisse mehr zu schließen hat, wenn es in den kommenden Jahren um die Weltmeisterschaft kämpfen will.

In einem exklusiven Gespräch mit 'Autosport', einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com, sagt Brown: "Ich denke, abgesehen von der ständigen Feinabstimmung wird es keine großen Lücken mehr geben, wie wir sie in den vergangenen fünf Jahren hatten."

Neuerungen greifen erst für 2025

"Wir hatten keinen eigenen Windkanal, einen 20 Jahre alten Simulator und waren bei der CFD-Technologie im Rückstand - das waren große Löcher. Jetzt geht es um die Feinabstimmung", betont er. "Es gibt nichts, worauf wir starren und sagen können: 'Wir brauchen einen neuen Windkanal'. Das wird alles schon da sein.'"

Laut Brown kommen die großen Vorteile aber erst ab 2025 voll zum Tragen, da das neu gestaltete Formel-1-Team Zeit brauche, um sich zu integrieren und zu optimieren.

"Abgesehen davon, dass natürlich noch an der Feinabstimmung gearbeitet wird, werden wir alles haben, was wir brauchen", ergänzt er. "Was wir brauchen, ist Zeit, damit alles zusammenwächst, kulturell und kommunikativ. Aber wir werden nicht viele Ankündigungen [über weitere Verbesserungen] machen."

"Dann geht es nur noch darum, zu verfeinern, zu lernen und zu verbessern. Aber bis zum 1. Januar werden wir alles haben, um ein Weltmeisterschaftsteam zu sein. Danach brauchen wir einfach noch etwas Zeit", so Brown.

Stolz auf das Erreichte

"Wir haben eine andere Führung und eine andere Struktur. Außerdem haben wir neue Leute, was ebenfalls zu einer Leistungssteigerung beitragen sollte", sagt er.

"Während wir jetzt alles in Betrieb nehmen, wie zum Beispiel den Windkanal, wird es bis 2025 dauern, bis wir mit der neuen Struktur und den neuen Leuten wieder von vorne anfangen können. Rob Marshall, David Sanchez - sie fangen erst im Januar an."

"Unser Auto für 2024 ist bereits in Arbeit, aber noch nicht mit der gesamten Infrastruktur und dem endgültigen Team. Es wird also 2025 sein. Aber schauen Sie sich an, was wir mit dem, was wir haben, erreichen können", verweist er auf die jüngsten Erfolge.

"Ich bin sehr stolz auf das, was das Team erreicht hat. Alles, was wir einbringen, ist ein Zusatz, einfach mehr Pferdestärken, womit wir dann 2025 einen weiteren Schritt nach oben sehen sollten."

