Brown meint: "Norris kann Verstappen im direkten Duell besiegen"

Lando Norris hat den Miami-Grand-Prix 2024 vor Max Verstappen gewonnen. Aber kann Norris das noch häufiger schaffen? McLaren-Boss Zak Brown ist davon überzeugt und sagt im Gespräch mit Motorsport-Total.com: "Ich glaube, Lando kann Max in einem direkten Duell besiegen."

Was Brown damit meint: Wenn Norris und Verstappen mit gleichwertigem Material oder sogar im gleichen Team gegeneinander antreten würden, Norris bräuchte sich nicht zu verstecken. "Wir würden wohl ein großartiges Duell sehen", sagt Brown. "Aber: Ich fürchte, viele Rennen würden mit Tränen enden, für einen der beiden oder für beide!"

Denn ähnlich wie Verstappen verfüge auch Norris über viel "reines Talent" und Brown gibt an, er habe "noch niemanden getroffen, der schneller ist als Lando. Ich bin mir sicher: Max ist genau so schnell. Und ich bin mir auch sicher, da wird mir jemand widersprechen. Aber wir werden es nicht wissen, bis sie im gleichen Auto sitzen."

Und weil er bislang nur Norris in einem seiner Formel-1-Autos erlebt habe, könne er eben vor allem über Norris urteilen. Das mache ihm aber viel Freude, denn "nach dem, was ich bisher von Lando gesehen habe, gibt es keinen schnelleren Rennfahrer als ihn", sagt Brown. Norris' Speed sei "unglaublich" und sein Racing "sucht seinesgleichen", so der McLaren-Boss weiter.

Brown: Piastri fährt auf ähnlichem Niveau wie Norris

Aus seiner Sicht besonders erfreulich und "spannend" sei, dass Oscar Piastri in einer ähnlichen Liga spiele. "Oscar kann mit Lando mithalten", meint Brown. "Wenn er noch mehr Erfahrung bekommt, wird er sicherlich noch häufiger mit ihm mithalten."

Bisher in der Saison 2024 aber hat Norris Piastri klar im Griff: Sowohl im Qualifying- als auch im Rennvergleich steht es beim McLaren-Teamduell jeweils 5:1 für Norris. Im ersten gemeinsamen Jahr als Stallgefährten hatte Norris Piastri mit 15:7 im Qualifying und mit 17:5 im Rennen besiegt.

Warum Norris in der Formel 1 weiter aufblühen kann

Nun aber hat Norris seinen ersten Grand-Prix-Sieg erzielt. Und Brown geht fest davon aus, dass ihn dieser erste Sieg noch zusätzlich beflügeln wird: "Da passiert was, wenn ein Fahrer seinen ersten Sieg erzielt hat. Dann hat man das geschafft. So was ist eine Erleichterung. Du probierst es dann nicht mehr so sehr mit der Brechstange, was ja manchmal kontraproduktiv sein kann", meint Brown.

Vor allem aber glaubt der McLaren-Boss, der Sieg in Miami habe Norris gezeigt, dass er bei McLaren eine echte Perspektive haben könne. "Lando hat ja schon 2023 gesehen, was wir für eine Trendwende geschafft haben. Er glaubt an Andrea Stella und an das gesamte Team. McLaren ist seine Familie."

"Viel entscheidender aber ist: Ich glaube, er hat das Vertrauen, dass wir ihm ein Siegerauto hinstellen können, so wie in Miami. Das hat sein Vertrauen nur noch weiter gesteigert", sagt Brown, der erst im Frühjahr 2024 eine Vertragsverlängerung mit Norris besiegelt hat.

Gemeinsam mit Norris hat Brown noch einiges vor: "Für uns geht es jetzt darum, einen Fahrer noch weiter reifen zu lassen, der schon jetzt WM-Format hat."

