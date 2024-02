Brown: Neue Eigentümerstruktur von McLaren ohne Auswirkung auf F1-Team

McLaren-Racing-CEO Zak Brown betont, dass die Eigentümerumstrukturierung des Mutterkonzerns, der McLaren Group, keine Auswirkungen auf das Formel-1-Geschäft von McLaren haben wird. Ende des Jahres 2023 sickerte durch, dass der Staatsfonds von Bahrain, dem zuvor etwa 60 Prozent des Konzerns gehörten, nun die volle Kontrolle über McLaren übernehmen wird.

"Es hat keine Auswirkungen auf das Formel-1-Team", versichert Brown im neuen Jahr darauf angesprochen. "Wir sind fiskalisch sehr gesund - wir haben letztes Jahr zum ersten Mal seit langem wieder einen Gewinn erwirtschaftet und gehen davon aus, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird."

Laut den letzten Finanzkennzahlen des Formel-1-Teams schrieb das Team im Jahr 2022 einen Verlust von etwa 57,5 Millionen Dollar, da sich die Ausgaben um 92 Millionen Dollar im Vergleich zu 2021 erhöht haben. Der Bau des neuen Windkanals könnte sich negativ auf den Gewinn ausgewirkt haben. Die Finanzzahlen für 2023 werden jedoch erst Ende des Jahres 2024 veröffentlicht.

Brown: "Wir sind eigenständiges Unternehmen"

Mit der Veränderung der Eigentümerstruktur wird Mumtalakat, der Staatsfonds von Bahrain, der einzige verbleibende Eigentümer der McLaren Group bleiben, da man laut Sky News das Eigenkapital der Minderheitsanteilseigner in optionsscheinähnliche Instrumente umwandelt.

Scheich Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, CEO des bahrainischen Staatsfonds, sagt: "Die Ankündigung ist ein Beweis für die sorgfältigen Schritte, die im Rahmen eines umfassenden und langfristigen Plans mit unseren Partnern unternommen wurden, um eine optimale Führungsstruktur zu schaffen, während die Gruppe weiterhin die innovativsten und aufregendsten Supersportwagen der Welt entwickelt und liefert."

An der Eigentümerstruktur von McLaren Racing, das Unternehmen, über die das Formel-1- und Formel-E-Team laufen, ändert sich jedoch nichts: "Wir gehören zu 70 Prozent der McLaren Group und zu 30 Prozent MSB Sports Capital und UBS, wir sind also ein eigenständiges Unternehmen", erklärt Brown.

Brown: Mehr Ressourcen für McLaren kann nur gut sein

"Natürlich teilen wir uns eine Marke mit McLaren Automotive. Je stärker sie sind, desto besser. Wir arbeiten sehr eng zusammen, aber das ist eine separate Einheit, und was dort passiert, ist eine gute Nachricht für Automotive. Es gibt ihnen die Ressourcen und das Engagement, das sie brauchen."

"Das sind also alles gute Nachrichten, die uns in dem Sinne betreffen, dass wir natürlich sehen wollen, dass unser Schwesterunternehmen gesund ist und die Ressourcen hat, die es braucht, um wieder an die Spitze zu kommen", bilanziert der McLaren Racing CEO.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.