Brown: Szafnauer sieht nach Piastri-Entscheidung "ein bisschen dumm" aus

Zak Brown glaubt, dass es richtig war, dass McLaren über die Formel-1-Vertragssaga um Oscar Piastri geschwiegen hat, und meint, dass Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer jetzt "ein bisschen dumm" aussieht.

Piastri wird nächstes Jahr für McLaren fahren, nachdem das "Contract Recognition Board" (CRB) der Formel 1 entschieden hatte, dass die Behauptung von Alpine, man habe eine Vereinbarung mit dem Australier für das nächste Jahr, nicht korrekt war.

Im Vorfeld der CRB-Anhörung sagte Alpine-Teamchef Szafnauer in Spa, er sei "sehr" zuversichtlich, dass Alpine den Fall gewinnen werde und stellte Piastris Integrität in Frage, da Alpine ihn in jeder Hinsicht unterstütze.

Brown: "Wussten, dass die Wahrheit ans Licht kommt"

McLaren-CEO Brown und Teamchef Andreas Seidl hielten sich mit Kommentaren zu dem Fall zurück, bis das Ergebnis bekannt gegeben wurde - eine Vorgehensweise, die Brown langfristig für klüger hielt.

"Vor dem CRB-Urteil wussten sie nicht, was sie nicht wussten, und wir hielten absichtlich den Mund", sagte Brown beim IndyCar-Finale in Laguna Seca vergangene Woche.

"Jetzt, wo das Urteil herausgekommen ist und einige Details bekannt sind, denke ich, dass es klar ist, was da passiert ist. Wir wussten, dass es viel Lärm gab, aber wir wussten auch, dass die Wahrheit irgendwann ans Licht kommen würde. Wir konnten es aussitzen, anstatt laufend Kommentare abzugeben."

Brown stellt klar: Piastri und Palou zwei völlig unterschiedliche Fälle

"Damals waren wir uns des Lärms und einiger direkter Nachrichten, die ich von Fans erhielt, durchaus bewusst. Aber jetzt sind wir sehr froh, dass die CRB-Entscheidung herausgekommen ist, und das ist ganz klar".

Brown sagt, dass die Entscheidung, über die Piastri-Entscheidung zu schweigen, nicht durch das Vertragsgerangel um Alex Palou in der IndyCar beeinflusst wurde, wo sowohl McLaren als auch Chip Ganassi Racing behaupteten, einen Vertrag mit ihm für 2023 zu haben.

Palou gab am Mittwoch bekannt, dass er bis 2023 bei Ganassi bleiben wird, aber einen Formel-1-Testvertrag mit McLaren hat. Brown sagt, die Fälle Piastri und Palou seien "zwei völlig getrennte Angelegenheiten, die leider zur gleichen Zeit zusammenkamen" und zu einer gewissen Gegenreaktion der Fans führten.

"Wenn man sich Otmars Kommentare anschaut, dann hat er sich über den CRB geäußert und darüber, wie zuversichtlich sie waren und ich denke, er sieht jetzt ein bisschen dumm aus. Ich denke, deshalb ist es am besten, wenn wir den Mund halten und uns erst im Nachhinein dazu äußern, wenn es etwas Konkretes zu sagen gibt."

Nachdem der CRB bekannt gegeben hatte, dass Piastris Vertrag mit McLaren der einzig gültige für 2023 ist, verschwendete das Team keine Zeit damit, ihn offiziell als Ricciardo-Ersatz für das nächste Jahr zu verkünden.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.