Brown: Werden Spannungen zwischen Norris und Piastri "zuvorkommen"

Bis auf eine Berührung beim Grand Prix von Italien verlief die Beziehung zwischen den McLaren-Teamkollegen Lando Norris und Oscar Piastri 2023 weitgehend harmonisch. Doch da beide in Sachen Geschwindigkeit oft eng beieinander liegen, ist sich das Team bewusst, dass sich das auch ändern kann.

"Wir sind uns darüber im Klaren, dass immer, wenn man zwei Fahrer hat, einer den anderen an manchen Wochenenden schlagen muss", sagt McLaren-CEO Zak Brown.

"Sie sind im Moment sehr wettbewerbsfähig. Man spürt eine echte Energie um sie herum, wenn sie für das Team fahren. Wir wissen, dass der Tag kommen wird - wahrscheinlich eher früher als später - an dem sie sich um ihre eigenen Interessen kümmern werden."

Für Norris war 2023 die fünfte Formel-1-Saison mit McLaren, während Piastri als Rookie ins Team kam. Die unterschiedliche Erfahrung der beiden spiegelt sich im Ergebnis wider: Norris holte mehr als doppelt so viele Punkte wie der Australier und stand siebenmal auf dem Podium, während Piastri das zweimal schaffte.

Er gewann aber den Sprint in Katar, was Norris noch nicht gelungen ist. Insgesamt zeigte der 22-Jährige eine beeindruckende Rookie-Saison und empfahl sich als ein Star der Zukunft. Selbst Norris räumte ein, dass der Youngster ihn auf Trab hält. Und McLaren erwartet, dass er in den nächsten Jahren noch stärker wird.

Etwaige Spannungen zwischen den Teamkollegen sind da schon fast vorprogrammiert. Doch Brown sagt: "Ich denke, Andrea (Stella, Teamchef; Anm. d. R.) und ich haben unsere Stärken im Fahrermanagement, und ich glaube, wir können dem zuvorkommen und dafür sorgen, dass es ein gesunder Wettbewerb bleibt."

"Von außen sieht man manchmal, wie die Dinge eskalieren, und es scheint, dass das Team nicht früh genug eingeschritten ist. Nach Monza, dem ersten und einzigen Mal, dass sie sich berührten, hatten wir ein sehr gesundes Gespräch. Wir warten nicht, bis es ein zweites oder drittes Mal passiert", hält der McLaren-CEO fest.

"Ich denke, dass es hilft, die Psychologie des Fahrers zu verstehen und zu wissen, wann und wo und wie man sich ihm am besten nähert, denn ich habe gesehen, dass man sich einem Fahrer zur falschen Zeit nähern kann und es dadurch schlimmer macht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.