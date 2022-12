Brown wünscht sich mehr technische Freiheiten im Budgetrahmen

Audio-Player laden

Die Einführung einer Budgetbegrenzung ab Anfang 2021 war von dem Wunsch getragen, das Formel-1-Feld zu verdichten und sicherzustellen, dass die finanzstarken Teams keinen unfairen Vorteil haben. Jetzt, da das System in Kraft ist, ist es aus Sicht von Zak Brown an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen,

Er schlägt vor, dass die Formel-1-Chefs die anderen Regeln nicht so streng handhaben sollten, da keine Gefahr eines Ausgabenwettstreits besteht. "Ich denke, wir sind überreguliert, während wir unter der Kostengrenze liegen", findet Brown.

"Wenn man den Kostendeckel hat, würde ich fast den umgekehrten Weg einschlagen, nämlich sagen: Macht, was ihr wollt. Wer sechs Räder haben will, soll sechs Räder haben. Aber das ist der Betrag, den ihr ausgeben müsst", erklärt er überspitzt.

Der McLaren-CEO ist der Meinung, dass es dem Sport helfen würde, neue Ideen zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass die Autos anders aussehen, wenn man den Teams mehr Freiraum für neue Ideen in den technischen Regularien lassen würde.

"Ich weiß nicht, warum das Reglement so streng sein muss", sagt er. "Ich denke, wenn man ein Kostendeckel hat, dann sollte es innerhalb dessen auch mehr technische Freiheit geben, da man ja reglementiert ist. Dann würde man mehr Innovation und Risikobereitschaft sehen. Die Autos würden noch anders aussehen."

¿pbfsfs_2672|Fotostrecke: Verbotene Formel-1-Innovationen: Die X-Wings von Tyrrell|http://www.motorsport-total.com/bilder/strecken/2020f1xwings/1586095361_mst.jpgpb¿"Im Moment gibt es zwei Regelungen: Alles muss genau so aussehen, und man darf nicht mehr ausgeben als das." Ersteres will Brown lockern und am liebsten abschaffen.

Die Formel 1 und die FIA sehen jedoch gute Gründe darin, das derzeitige technische Reglement so streng zu halten. Sie wollen sicherstellen, dass die Teams die Autos nicht so konstruieren, dass sie dem Rennsport abträglich sind und somit schaden.

Auf die Frage, ob bei seinem Plan die Gefahr bestehe, dass das Spektakel auf der Strecke darunter leide, sagt Brown: "Das könnte sein. Aber ich denke, es würde mehr Innovationen hervorbringen. Und ich denke, jeder würde von dem anderen lernen."

"Es war wie damals, als Brawn (im Jahr 2009; Anm. d. R.) den Doppeldiffusor einführte. Sie hatten einen großen Vorsprung, aber am Ende des Jahres war es ausgeglichen. Ich glaube also, dass man damit arbeiten könnte. Und ich denke auch, dass das ein faszinierender Teil des Sports ist. Aber es wäre ein Risiko."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.