Erstes Training in Ungarn: Marko ortet "Wiederauferstehung" von Ferrari

Der Hungaroring präsentierte sich im ersten Freien Training zum Grand Prix von Ungarn 2024 von seiner heißesten Seite. 31 Grad Luft- und bis zu 60 (!) Grad Asphalttemperatur machten die Session zu einem ersten echten Härtetest für Mensch und Maschine. Am Ende war Carlos Sainz (Ferrari) Schnellster, mit einer Bestzeit von 1:18.713 Minuten.

Ferrari gilt für das Rennwochenende in Mogyorod als Geheimfavorit. Denn das "Bouncing", das Sainz und Charles Leclerc zuletzt eingebremst hatte, tritt überwiegend in Highspeed-Passagen auf, und der Hungaroring besteht in erster Linie aus langsamen Ecken und mittelschnellen Kurven.

Am Ende der 60 Minuten hatte Sainz 0,276 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen, dessen Red Bull an diesem Wochenende mit einem umfangreichen Update daherkommt. Dritter wurde Leclerc, weitere 0,022 Sekunden hinter Verstappen.

ORF-Experte Alexander Wurz hat nach dem Trainingsauftakt die "Vermutung", dass Ferrari etwas leichter unterwegs war als andere, "weil das Auto sehr agil ausgeschaut hat. Ich glaube, sie sind besser, aber sie sind nicht die Schnellsten. Ich denke, dass die Verstappen-Runde mit wenig Power und mehr Sprit besser war. Grundsätzlich ist es sehr eng im Feld, und es wird im Qualifying spannend."

Bei Red Bull nimmt man die Ferrari-Pace jedenfalls ernst: "Ferrari hat eine Wiederauferstehung gefeiert. Der Kurs scheint ihnen zu liegen", sagt Helmut Marko im Interview mit dem i#ORF#i. "Wir sind an und für sich zufrieden. Es hat im Großen und Ganzen funktioniert. Wir brauchen noch etwas Feinabstimmung."

"Das Ermutigende ist: Diese zwei Zehntel, die wir hinter Sainz zurückliegen, verlieren wir mehr oder minder in einer Kurve, in der Zielkurve. Das ist ein Fahrverhalten, das nicht ganz normal ist. Wenn wir das noch entsprechend korrigieren können, ist die Tendenz, die wir jetzt gesehen haben, positiv."

Auch in Bezug auf das "relativ große" Update, das Red Bull an den Hungaroring gebracht hat, sagt Marko. Es sei "auf Anhieb" gelungen, zwar keine ganz optimale, aber eine gute Balance zu finden, "und daher gehe ich schon davon aus, dass wir auf dem richtigen Weg sind".

Auf Platz 5 folgte George Russell (Mercedes/+0,424), vor Guanyu Zhou (Sauber/+0,467), Lando Norris (+0,498), Oscar Piastri (beide McLaren/+0,536) und Yuki Tsunoda (Racing Bulls/+0,547). Lewis Hamilton, der Sieger von Silverstone, belegte im Mercedes Platz 10 (+0,574).

Nicht zufrieden mit der Balance seines Aston Martin war offenbar Fernando Alonso (13./+0,973). Als er von seinem Ingenieur zu seinen Fahreindrücken befragt wurde, damit am Auto von Lance Stroll (9./+0,552) feinadjustiert werden konnte, bevor der auch auf die Strecke ging, antwortete der Spanier nur: "Viel Glück!" Was nicht so klingt, als wäre er mit der Balance sehr zufrieden.

Der einzige Deutsche im Starterfeld der Formel 1, Nico Hülkenberg, hatte im ersten Training "frei". Sein Auto übernahm Oliver Bearman, der nächstjährige Haas-Pilot, für einen weiteren Freitagseinsatz. Bearman wurde 20. und Letzter, mit 1,658 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit und 0,076 Sekunden hinter Teamkollege Kevin Magnussen (19.).

Wo kann man den Grand Prix von Ungarn live sehen?

Vorweg: Selbst wer die Sessions nicht live gesehen hat, kann sich abends noch die volle Dröhnung Formel 1 geben. Und zwar in den täglichen Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll analysieren dort, immer um 22:00 Uhr, den Tag in Budapest, unterstützt von einem mehrköpfigen Journalistenteam mit Frederik Hackbarth vor Ort am Hungaroring.

Die gute Nachricht für deutsche Formel-1-Fans ist: Qualifying und Rennen beim Grand Prix von Ungarn werden von RTL live übertragen. Das Qualifying am Samstag ab 16:00 Uhr (Vorberichte: 15:30 Uhr), das Rennen am Sonntag ab 15:00 Uhr (Vorberichte: 14:00 Uhr). (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht!)