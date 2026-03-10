Brundle: Antonelli erinnerte in Melbourne an Michael Schumacher

Obwohl Andrea Kimi Antonelli beim Saisonauftakt in Melbourne im dritten Training einen schweren Unfall hatte, qualifizierte sich der Italiener wenige Stunden später auf dem zweiten Platz und belegte auch im Rennen am Sonntag P2 hinter seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell (ANZEIGE: Alle Formel-1-Rennen live verfolgen bei Sky!).

Experte Martin Brundle zeigt sich in seiner Kolumne für Sky beeindruckt davon, dass Antonelli seinen Crash einfach so abschütteln konnte. "Kimi war nach seinem Unfall in seiner nächsten fliegenden Runde direkt wieder extrem schnell", lobt der ehemalige Formel-1-Fahrer.

"Das erinnerte mich daran, wie Michael Schumacher 1991 in Suzuka mit dem Ersatz-Benetton verunglückte, der eigentlich für seinen Teamkollegen Nelson Piquet für das Wochenende vorgesehen war", erinnert sich Brundle, der damals selbst noch aktiver Formel-1-Pilot war.

Schumacher, der 1991 noch ganz neu in der Königsklasse war, crashte im Training in Japan heftig, meldete sich später aber schnell wieder zurück. "Seine erste schnelle Runde zurück in seinem eigenen Auto war die schnellste von allen", berichtet Brundle.

Ähnlich war es bei Antonelli, dessen erste Q1-Runde am Samstag, also die erste schnelle Runde nach seinem Crash, ihn direkt auf den vorläufigen dritten Platz brachte. Im entscheidenden Q3 landete er später 0,293 Sekunden hinter seinem Teamkollegen auf dem zweiten Rang.

Auch deshalb glaubt Brundle, dass Russell 2026 nicht zum Titel durchmarschieren wird. "Antonelli wurde trotz eines schlechten Starts [am Sonntag] Zweiter, und ich habe keinerlei Zweifel daran, dass er George die ganze Saison über auf Trab halten wird", betont er.

"Wenn Mercedes tatsächlich das Auto hat, das den Meistertitel gewinnen kann, werden Fehler darüber entscheiden, wer von beiden die Nase vorn hat", glaubt er und räumt Antonelli damit durchaus Chancen gegen seinen erfahreneren Teamkollegen ein.

Russell absolviert 2026 bereits seine achte Formel-1-Saison, der 19-jährige Antonelli ist erst in seinem zweiten Jahr in der Königsklasse.