Brundle fordert Reform: Drei Ideen gegen Safety-Car-Frust in der Formel 1

Der ehemalige Formel-1-Fahrer und Sky-Sports-Experte Martin Brundle hat die FIA eindringlich aufgefordert, das Safety-Car-Reglement zu überarbeiten. Nach dem unbefriedigenden Ende des Großen Preises von Großbritannien schlägt er drei konkrete Lösungen vor.

Das Rennen auf dem legendären Silverstone Circuit schien auf ein spannendes Finale zuzusteuern: Charles Leclerc führte in den Schlussrunden, stand aber unter Druck durch den heranstürmenden Kimi Antonelli.

In Runde 48 von 52 wurde jedoch das Safety-Car auf die Strecke geschickt, nachdem der viermalige Weltmeister Max Verstappen im Kiesbett der Stowe-Kurve strandete.

Kein Finale für die Fans

Das Rennen endete letztlich hinter dem Safety-Car, was den hoffnungsvollen Zuschauern ein spannendes Finish verwehrte. Das unbefriedigende Ende war das Ergebnis der Prozedur zum Zurückrunden.

In Runde 51 erlaubte der Rennleiter den entsprechenden überrundeten Autos, die Führenden zu überholen. Wie Brundle in seiner Kolumne nach dem Rennen bei Sky Sports F1 anmerkte, kann dieses System die Safety-Car-Phasen auf langen Strecken wie Silverstone unnötig in die Länge ziehen.

"Vorausgesetzt, es wird als sicher eingestuft - was an einem trockenen, sonnigen Tag ohne Personen, Trümmerteile oder gestrandete Autos auf der Strecke verständlicherweise der Fall war -, kann der Rennleiter den berechtigten überrundeten Autos erlauben, das führende Feld zu überholen und mit einer schnelleren, aber sicheren Geschwindigkeit davonzufahren", schrieb der ehemalige Rennfahrer.

Brundle kritisiert das Finish

"Ich glaube, das wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass Nachzügler nicht in den Kampf an der Spitze eingreifen und das Ergebnis beeinflussen. Und als vermeintlicher Vorteil wurden dadurch von Zeit zu Zeit Fahrer später im Rennen wieder voll ins Geschehen zurückgebracht. Aber das System verlängert die Safety-Car-Phase garantiert übermäßig, insbesondere auf langen Strecken wie Silverstone und Spa."

"Ich habe darüber früher heftige Diskussionen mit dem leider viel zu früh verstorbenen Charlie Whiting geführt, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Vor allem, da das Reglement besagt, dass das Safety-Car in der Runde in die Box zurückkehrt, die auf das Durchwinken der Überrundeten folgt. Abu Dhabi 2021, erinnert sich jemand?"

Brundle schlug drei Änderungen vor, die eingeführt werden könnten, um diese Situation in zukünftigen Rennen zu vermeiden.

Die möglichen Lösungen

"Es gibt potenzielle Lösungen. In der IndyCar-Serie beispielsweise werden die überrundeten Autos, wenn es innerhalb der letzten zehn Runden ist, anstatt durchgewunken zu werden, in die Boxengasse geleitet und reihen sich am Ende des Feldes wieder ein", fügte er hinzu. "Oder wir könnten die überrundeten Fahrer einfach hinter das Feld zurückfallen lassen."

"Oder man zeigt die Rote Flagge und zeigt einen stehenden Neustart in der Reihenfolge des Rennens, obwohl das eine Weile dauert. Stattdessen bevorzugen wir Fahrer, die aus welchen Gründen auch immer an diesem Tag nicht gut genug waren, anstatt der Führenden und - was am wichtigsten ist - der Fans."

Dabei lohnt sich auch ein Blick über den Tellerrand hinaus: Serien wie die TCR oder NASCAR-Euro-Serie haben die Möglichkeit, nach Safety-Car-Phasen Runden zur Renndistanz hinzuzufügen. NASCAR verzichtet auf Zieleinläufe unter Gelb, wenn es vor der letzten Runde kracht. Dann gibt es eine sogenannte "Overtime", heißt, das Rennen wird mit zwei verbleibenden Runden neu gestartet.