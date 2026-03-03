Brundle: George Russell hat das Zeug, dem Druck im Titelkampf standzuhalten

Ex-Formel-1-Pilot und Sky-Sports-Experte Martin Brundle ist überzeugt, dass Mercedes-Pilot George Russell dem Druck im WM-Kampf gewachsen sein wird, sollte er in dieser Saison tatsächlich die Chance bekommen, um seinen ersten WM-Titel in der Königsklasse zu kämpfen.

Der 28-jährige Brite, der in seine fünfte Saison mit Mercedes startet, zählt aktuell zu den größten Favoriten im Starterfeld. "Nun, niemand vertraut George mehr als George selbst", sagt Brundle mit einem Schmunzeln, als ihn Sky Sports F1 fragt, wie groß der Sprung für Russell in diesem Jahr sein wird.

"Mir gefällt seine Herangehensweise an die Rennen. Er hat jahrelang hart bei Williams gearbeitet und wechselte zu Mercedes, als deren Dominanz nachließ", erinnert der frühere Formel-1-Pilot. "Aber er hat sich nicht unterkriegen lassen und ist die Nummer eins im Team."

"Ich denke, sein Teamkollege Kimi Antonelli wird ebenfalls eine großartige Saison haben. Aber George hat das nötige Selbstvertrauen, um Rennen zu gewinnen, und ich denke, er kann auch die Meisterschaft holen, wenn sich die Gelegenheit bietet."

George Russell hat Lewis Hamilton geschlagen

Eine ähnliche Frage hatte man sich im Vorjahr auch bei Lando Norris und Oscar Piastri gestellt, wobei vor allem der Brite einen starken Schlussspurt zeigte und seinem Teamkollegen den WM-Erfolg noch aus den Händen riss. "Ich denke, George ist im Vergleich dazu in einer sehr guten Position", vergleicht Brundle.

Dass ihm sein Teamkollege zur Gefahr werden könnte, glaubt der Experte nicht: "Denkt daran, dass er sozusagen im Schatten von Lewis Hamilton bei Mercedes aufgewachsen ist, und er hat das gemeistert, und schließlich, im letzten Jahr, in dem sie Teamkollegen waren, hat er Lewis geschlagen."

"Also habe ich keinerlei Zweifel", stellt Brundle noch einmal klar. "Sie sind alle Weltklasse-Fahrer in der Formel 1. Man muss sie irgendwie schlagen. George hat inzwischen so viel Erfahrung, obwohl er noch lange nicht 30 ist, dass ich glaube, dass ihn nichts ablenken wird, wenn er ein Auto hat, das eine Meisterschaft gewinnen kann."