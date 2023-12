Bruno Famin: Bleibe Teamchef, bis mir mein Boss etwas anderes sagt!

Bleibt Bruno Famin dauerhaft Teamchef des Formel-1-Rennstalls von Alpine? Als Vorgänger Otmar Szafnauer am Rande des Großen Preises von Belgien im Sommer entmachtet wurde, wurde Famin offiziell interimistisch zum Teamboss ernannt, bis ein echter Nachfolger für Szafnauer gefunden sein würde.

Allerdings sieht es derzeit nicht danach aus, als wäre eine erneute Veränderung in Enstone nahe: "Ich bin kein Fan davon, eine Organisation zu verändern, nur um die Organisation zu verändern", meint Famin vielsagend.

"Denn du kannst die Organisation so verändern, wie du möchtest und so oft du möchtest, aber wenn die Leute nicht zusammenarbeiten wollen, dann wird es niemals funktionieren", betont der Franzose. "Es geht eher darum, herauszufinden, wie die Leute gut zusammenarbeiten, um die beste Performance aus allen für das gesamte Team herauszuholen."

Und genau darin sieht Famin auch derzeit seine oberste Priorität - nicht in der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für ihn selbst. "Das ist nicht meine oberste Aufgabe", winkt er selbst auf Nachfrage ab. "Die oberste Aufgabe ist, dass die Leute zusammenarbeiten."

Famin war einst bei Peugeot groß geworden und dann 2019 zur FIA gewechselt, bevor er im Februar 2022 von Alpine-CEO Laurent Rossi zum neuen Motorenchef in Viry-Chatillon ernannt wurde, wo er für das Motorenprogramm von Renault verantwortlich war, bevor im Oktober ein Nachfolger gefunden wurde. Drei Wochen vor Szafnauers Abschied wurde er noch zum Vizepräsidenten für Motorsport gemacht.

Im Sommer kam seine Rolle als Interims-Teamchef des Formel-1-Teams von Alpine hinzu. In Belgien übernahm er das Ruder im Zuge einer größeren Umstrukturierung, der auch Rossi zum Opfer fiel. Doch während Namen wie Mattia Binotto als Nachfolger durch den Raum schwebten, scheint sich nun abzuzeichnen, dass Famin am Ruder bleiben könnte.

Er selbst gefällt sich jedenfalls in seiner Rolle: "Was mich angeht, so bin ich sehr zufrieden mit der Position als Teamchef", sagt Famin, "und solange mit mein Chef nicht sagt, dass ich etwas ändern soll, solange werde ich bleiben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.