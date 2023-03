Button: 2023 wird kein Spaziergang für Max Verstappen

Audio-Player laden

Sky-Experte Jenson Button glaubt, dass die Formel-1-Saison 2023 für Max Verstappen und Red Bull trotz des dominanten Sieges in Bahrain kein "Spaziergang" sein wird. Denn auf anderen Strecken könnte sich das Kräfteverhältnis im Lauf der noch jungen Saison ändern, weiß der Weltmeister von 2009.

Zwar sagt er: "Es sah nach einem relativ einfachen Rennen aus, besonders für Max." Doch diejenigen, die Verstappen schon jetzt mit dem Titel sehen, hält er für voreilig.

"Ich weiß, dass viele Fahrer gesagt haben, dass es eine einfache Meisterschaft für Red Bull und Max sein wird. Aber wie kann man das sagen? Wir haben nur auf einer Strecke getestet, wir sind nur auf einer Strecke gefahren", hebt Button hervor.

"Und wir alle wissen, dass Bahrain in der Art und Weise, wie die Autos dort arbeiten, sehr einzigartig ist. Es ist eine Strecke mit starken Bremsenphasen, es geht um Traktion und nicht so sehr um hohe Geschwindigkeiten. Das können wir also nicht sagen."

"Ich denke, dass wir nach Saudi-Arabien, einer eher schnellen Strecke, etwas mehr verstehen werden", blickt er voraus. "Und auch, wenn wir in Europa fahren."

Es werde aber mit Sicherheit "kein Spaziergang für Red Bull und Max", so der Experte weiter. "Es ist ein großartiger Start in die Saison und ganz anders als im vergangenen Jahr. Aber ich denke, wir werden noch einige sehr, sehr enge Kämpfe haben."

Bahrain ein "einfacher Sieg" für Max, aber ...

"Ich glaube deshalb nicht, dass es ein einfacher Sieg für Red Bull und Max sein wird. Aber das erste Rennen hat mir gefallen. Ich fand es actionreich, und das ist es, was ich mir wünsche. Als besonderes Highlight bezeichnet er den Kampf zwischen Fernando Alonso im Aston Martin und Lewis Hamilton im Mercedes.

"Ich habe die Action geliebt, es war so viel los. Zu sehen, wie sich die beiden Weltmeister Lewis und Fernando Rad an Rad duellieren, das war schon etwas Besonderes."

für drei NASCAR-Rennen in diesem Jahr bestätigt. Auf die Frage, was die Formel 1 von der US-Rennserie lernen könnte, schlägt er vor, dass Etappenpunkte eine interessante Option sein könnten, und lobt gleichzeitig die Bereitschaft der Formel 1, sich weiterzuentwickeln.

Das könnte die Formel 1 von NASCAR lernen

"Ich denke, das Großartige an der Formel 1 ist, dass sie sehr offen für Veränderungen ist", sagt der Brite. "Wir haben die Sprintrennen, die meiner Meinung nach sehr gut funktionieren. Nicht jeder wird glücklich sein, wenn man einen Sport verändert, der so lange gleich geblieben ist. Aber ich mag diese Veränderung."

"In der NASCAR gibt es Etappenpunkte während des Rennens. Das könnte es interessant machen, weil es davon abhängt, wann man zum Reifenwechsel an die Box kommt", bringt der Ex-Weltmeister als mögliche Idee für die Formel 1 ein.

"Wenn man in bestimmten Phasen des Rennens Punkte bekommt, also in Runde 20, Runde 40 und am Ende des Rennens, könnte das die Strategien verändern, wer weiß?"

Insgesamt sieht der die Königsklasse aber "in einer großartigen Lage". Er sei glücklich damit, wo sie steht. "Solange wir bereit sind, hier und da etwas zu verändern, wenn wir es für nötig halten, und es auszuprobieren und keine Angst zu haben", so Button.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.