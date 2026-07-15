Cadillac: 16-jähriges Talent unterstützt Formel-1-Projekt im Simulator

Für die Formel-1-Teams ist die Arbeit im Simulator längst überlebenswichtig. Hier wird nicht nur das grundlegende Set-up vorbereitet, sondern auch jedes neue Update auf Herz und Nieren getestet.

Doch ein virtuelles Auto ist nur so gut wie seine Basis. Cadillac geht deshalb einen ungewöhnlichen Weg und hat einen erst 16-jährigen Nachwuchsfahrer verpflichtet: Aiden Price unterstützt das Team im Simulator-Zentrum in Charlotte, um die mathematischen Modelle weiterzuentwickeln und die so wichtige Korrelation voranzutreiben.

Gerade diese Korrelation ist der heilige Gral der modernen Fahrzeugentwicklung. Erst wenn die im Windkanal und per CFD berechneten Daten exakt mit dem Verhalten auf der echten Rennstrecke übereinstimmen, machen Updates das Auto auch tatsächlich schneller. Passt die Korrelation nicht, ist die gesamte Entwicklungsarbeit am Computer wertlos.

Während etablierte Teams selbst bei großen Reglementänderungen auf jahrelang gewachsene Datenbänke zurückgreifen können, fängt Cadillac bei null an.

Die US-Mannschaft startet mit einem sprichwörtlich weißen Blatt Papier. Sie muss sich das technische Fundament, das die Konkurrenz über Jahrzehnte gefestigt hat, erst mühsam aufbauen und die Modelle von Rennen zu Rennen mit realen Streckendaten füttern.

Erschwert wird das Projekt durch den prall gefüllten Formel-1-Kalender. Die Stammfahrer sind zeitlich so stark eingespannt, dass sie kaum im Simulator sitzen können, um neue Teile zu evaluieren oder Wochenend-Abstimmungen auszutesten. Zudem steht Cadillacs Simulator in den USA, was die Logistik für die meist in Europa reisenden Piloten zusätzlich verkompliziert.

Deshalb braucht es ein starkes Back-up-Team. Während Red Bull auf Formel-E-Weltmeister Jake Dennis setzt und Ferrari die WEC- und Formel-E-Erfahrung von Antonio Giovinazzi und Norman Nato nutzt, hat sich Cadillac mit Guanyu Zhou, Colton Herta, Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud und Charlie Eastwood ebenfalls extrem breit aufgestellt.

Doch da auch diese Piloten in ihren jeweiligen Rennserien voll eingespannt sind, suchte General Motors nach einer Konstante für die Simulatorarbeit direkt vor Ort auf dem US-Markt.

Hier kommt Aiden Price ins Spiel. Der 16-jährige US-Amerikaner, der auch privat im High-End-Simulator trainiert, übernimmt in der ersten Wochenhälfte die wichtige Vorarbeit und hilft den Ingenieuren, den Simulator für verschiedene GM-Klassen bis hin zur Formel 1 fit zu machen.

Dass Teams auf extrem junge Talente oder sogar Sim-Racer setzen - wie Red Bull jahrelang auf Rudy van Buren -, ist im modernen Motorsport längst gängige Praxis.

Price' Job ist die harte Knochenarbeit im Hintergrund: Er vergleicht und kalibriert komplexe Datenmodelle, beispielsweise für die Reifen. Dass er dabei fahrerisch glänzt und Zeiten abliefert, die kaum hinter denen der Referenzpiloten zurückbleiben, macht ihn für die Ingenieure extrem wertvoll.

Denn ein moderner Formel-1-Simulator ist weitaus mehr als ein Monocoque auf einer beweglichen Plattform. Die wahre Magie liegt in der hochkomplexen Software im Hintergrund. Wenn es an den Rennwochenenden um die finale Feinabstimmung geht, übernehmen natürlich weiterhin die Routiniers, um reale Streckenprobleme in Echtzeit digital zu entschlüsseln.

Doch der Fall Price zeigt eindrucksvoll, wie viel Detailarbeit in diesen digitalen Laboren steckt und wie viele Rädchen ineinandergreifen müssen, damit das virtuelle Auto perfekt funktioniert.