Cadillac enthüllt "umfangreiches Upgrade-Paket" für Spielberg

Cadillac hat bekannt gegeben, dass man für das Rennwochenende in Österreich ein weiteres "umfangreiches Upgrade-Paket" mitbringt. Das neue US-Team startete erwartungsgemäß als Hinterbänkler in die Formel 1, hat sich leistungsmäßig jedoch dank kontinuierlicher Updates am MAC-26 Schritt für Schritt verbessert.

Dazu gehörten ein überarbeiteter Heckflügel und Auspuff in Monaco, gefolgt von weiteren Verbesserungen am Heckflügel und an der Kühlung in Barcelona, wo sich Sergio Perez nur 1,9 Sekunden hinter der schnellsten Q1-Zeit qualifizierte und die Aston Martins um 1,2 Sekunden hinter sich ließ.

Cadillac hält dieses Entwicklungstempo auch für das Rennen am Red Bull Ring aufrecht, bevor es in der folgenden Woche nach Silverstone geht.

"Die Rennen folgen nun in schneller Abfolge, und diese logistischen Anforderungen zu bewältigen und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, ist eine der zentralen Herausforderungen in dieser Phase der Saison", erklärt Teamchef Graeme Lowdon.

"Wir freuen uns jedoch, an diesem Wochenende erneut ein umfangreiches Upgrade-Paket bringen zu können. Mit neuen Seitenkästen und einem neuen Unterboden ist das ein erheblicher Arbeitsaufwand, und wir hoffen, dass wir damit unseren Kurs fortsetzen und uns schrittweise dem Mittelfeld annähern können", so Lowdon.

"Wir unterschätzen die Herausforderungen in Österreich nicht, aber wir lernen ständig dazu und ich bin zuversichtlich, dass wir an diesem Wochenende erneut Fortschritte machen können", betont der Teamchef.

Sergio Perez verpasste in einem turbulenten Rennen in Monaco durch eine nachträgliche Strafe knapp die Punkteränge, bevor ein schwierigeres Wochenende in Spanien folgte. Der Mexikaner ist jedoch überzeugt, dass die neuen Teile Cadillac in der Hackordnung weiter nach vorne bringen werden.

"Es fühlt sich so an, als würden wir uns von Rennen zu Rennen verbessern, und wir haben eine Menge wertvolle Dinge gelernt, als wir in Barcelona die Zielflagge gesehen haben", sagt Perez.

"Die Entwicklungsrate ist sehr gut, in der Fabrik arbeitet jeder mit Hochdruck daran, neue Teile an die Strecke zu bringen, und das Upgrade an diesem Wochenende wird hoffentlich den nächsten Schritt ermöglichen", so der Mexikaner.