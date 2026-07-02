Cadillac in "Stars and Stripes": Warum das Team jetzt patriotisch wird

Beim Grand Prix von Großbritannien 2026 in Silverstone (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) tritt das US-Team Cadillac nicht in seinem gewohnten Farbdesign mit Weiß und Schwarz an, sondern gibt sich echte Farben: Die beiden MAC-26 von Valtteri Bottas und Sergio Perez sind am Wochenende in Blau, Rot und Weiß gehalten.

Das besondere Farbdesign ist kein Zufall: Es orientiert sich an den Farben der US-amerikanischen Nationalflagge. Außerdem feiern die Vereinigten Staaten von Amerika am 4. Juli - dem Samstag in Silverstone - den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung.

"Für uns ist das eine Gelegenheit, unseren anhaltenden Stolz darüber zu zeigen, die Vereinigten Staaten auf der globalen Bühne der Formel 1 zu repräsentieren", erklärte Cadillac-Teamboss Dan Towriss. "Wir wollen die Chance nutzen, neue Zielgruppen mit dem Sport in Berührung zu bringen."

Dafür verzichtet Cadillac einmalig auf sein asynchrones Farbschema, mit dem es zu Saisonbeginn überrascht hat - alle anderen Formel-1-Teams setzen auf synchrone Farbdesigns und teilweise deutlich intensivere Farben. Nur in Silverstone will der US-Rennstall ein "visuelles Zeichen" setzen. (Fotostrecke: Die Formel-1-Sonderdesigns 2026)

Cadillac-Fahrer drängen auf bessere Zuverlässigkeit

Cadillac muss sich jedoch auch auf der Rennstrecke beweisen: Beim Grand Prix von Österreich war das Team von Zuverlässigkeitsproblemen geplagt. Beide Fahrer schieden im Rennen binnen weniger Runden nach Bremsdefekten aus. Nun sagte Teamchef Graeme Lowdon: "Wir haben unglaublich hart gearbeitet, um diese Probleme zu beheben."

Ziel von Cadillac sei, in Silverstone ein "sauberes Wochenende" zu absolvieren. Denn die in Spielberg eingeführten technischen Updates hätten "positive Ergebnisse" gezeigt, so Lowdon. "Wir wollen jetzt das vorhandene Leistungspotenzial voll ausschöpfen, auch wenn uns klar ist, dass das so kurz nach Österreich eine große Aufgabe darstellt."

Doch die Fahrer drängen auf rasche Lösungen. Perez sagte: "Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die Grundlagen vollständig zu stabilisieren. Um unser Auto und das Team so schnell wie möglich weiterzuentwickeln, müssen wir in jeder Session Kilometer sammeln und Daten gewinnen."

Bottas äußerte sich ähnlich: "Österreich war ein enttäuschendes Rennen [mit] meinem dritten Ausfall in Folge. Deshalb hat jetzt oberste Priorität, ein robusteres Auto zu haben, das Rennen zuverlässig ins Ziel bringen kann."