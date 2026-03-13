Cadillac kämpft in China: Sergio Perez verpasst Sprint-Quali

Für das neue Cadillac-Team war der Freitag in Shanghai ein echter Rückschlag. Sergio Perez musste das Sprint-Qualifying in China komplett auslassen, weil sein MAC-26 erneut mit einem Benzinpumpen-Problem zu kämpfen hatte.

Das Problem ist kein Einzelfall. Bereits beim Saisonauftakt in Melbourne schränkte ein Kraftstoffsystem-Defekt das Freitagstraining von Perez massiv ein. In Australien traf es zudem Teamkollege Valtteri Bottas so schwer, dass er das Rennen nicht beenden konnte. In Shanghai absolvierte Perez vor dem Sprint-Qualifying lediglich 13 Runden im einzigen freien Training.

"Es war ein Benzinpumpen-Problem", sagte Perez nach der Session. "Leider kämpfen wir in diesem Bereich schon seit langer Zeit, viel zu lange. Es ist sehr frustrierend. Wir haben es nicht lösen können, und es ist schon sehr oft vorgekommen."

Ein hartnäckiges Problem

Viel Grund zum Lachen hatte Sergio Perez bislang nicht in China Foto: LAT Images

Ob das Team das Problem rechtzeitig für den Sprint am Samstag in den Griff bekommt, ließ Perez offen. "Ich weiß es nicht. Das Team arbeitet auch zu Hause mit Hochdruck daran, und wir werden sehen, ob sie es beheben können oder nicht."

Er betonte, dass die Einschränkungen schon seit den Wintertests bestehen: "Wir hatten dasselbe Problem heute Morgen, also war das Fahren bisher sehr begrenzt. Wir kämpfen mit diesem Problem seit Testbeginn und haben noch keine Lösung gefunden."

Bottas landete im Sprint-Qualifying auf dem letzten Startplatz mit einem Rückstand von 1,8 Sekunden auf Aston-Martin vor ihm. Zum Q2-Cut-off fehlten ihm sogar über drei Sekunden. Auch der Finne war durch technische Probleme gebremst, in seinem Fall durch eine erhebliche ERS-Deployment-Störung. "Es war leider ziemlich viel. Es war ein bisschen eine verschwendete Session", so Bottas. "Es ist schwer zu sagen, wo wir ohne das Problem gelandet wären."

In dieser frühen Phase hat man Probleme erwartet

Immerhin zeigte sich Bottas vorsichtig optimistisch für den Sprint selbst. "Ich denke, es wird separat zu betrachten sein. Mit dem ERS und der Power-Unit gibt es in der Rennkonfiguration ganz andere Einstellungen. Ich würde davon ausgehen, dass wir das beheben können." Cadillac-Technikchef Nick Chester sprach nach dem Qualifying offen von einem "schwierigen Tag". Beide Fahrzeuge stehen für den Sprint auf der letzten Startreihe.

‘¿’Gleichzeitig ordnete Chester die Situation sachlich ein: "In diesem frühen Stadium unserer Entwicklung stoßen wir noch auf Probleme und beheben sie in Echtzeit. Wir konnten keine repräsentativen Zeiten fahren. Dennoch liefert uns jede Runde wertvolle Informationen, die uns weiterbringen."

Cadillac setzt beim MAC-26 auf die komplette Power-Unit von Ferrari inklusive Hinterachse, was dem Team eine solide technische Basis verschafft. Dass solche Anlaufschwierigkeiten dennoch auftreten, zeigt, wie komplex der Einstieg in die Formel 1 selbst mit starkem Partnerequipment bleibt.