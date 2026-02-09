Cadillac: Neue Lackierung in Bahrain erstmals auf der Strecke

Nachdem Cadillac seine neue asymmetrische Lackierung für die Formel-1-Saison 2026 während eines Werbespots beim Super Bowl enthüllte, zeigte sich der neue Rennstall am Montag damit auch erstmals auf der Strecke: Zwei Tage vor Beginn der Testfahrten in Bahrain fuhr Cadillac auf dem Kurs in Sachir einen als Filmtag deklarierten Shakedown.

Dabei waren mit Sergio Perez und Valtteri Bottas gleich beide Stammfahrer im Einsatz, die der Lackierung zu ihrem Streckendebüt verhalfen.

"Gestern und heute waren ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg des Teams in die Formel 1", sagt Perez, der bei den Amerikanern sein Formel-1-Comeback geben wird. "Die Vorstellung unseres Designs für die Saison ist für alle Beteiligten ein besonderer Moment, weil es zeigt, wie viel Arbeit investiert wird, um bei unserem Einstieg in den Sport direkt an die Grenzen zu gehen."

"Wir haben jetzt die Chance, diesen Schwung in die kommenden Bahrain-Tests mitzunehmen, während wir immer mehr darüber lernen, was im Auto steckt. Ich weiß, dass unsere Fans uns anfeuern werden, wenn wir in diesen Farben an den Start gehen und unsere gemeinsame Reise fortsetzen", so der Mexikaner.

Auch Teamkollege Valtteri Bottas zeigt sich begeistert: "Erst die Enthüllung beim Super Bowl und dann fast unmittelbar danach die erste Ausfahrt auf der Strecke - das ist eine beeindruckende Art, in unsere erste Saison zu starten", betont er. "Dadurch fühlt sich alles sehr real an, und es ist aufregend zu sehen, wie die ganze harte Arbeit zum Leben erwacht."

Er lobt: "Das Team hat einen fantastischen Job beim Design des ersten Cadillac-Formel-1-Boliden überhaupt gemacht."

Ab Mittwoch steht für die elf Rennställe die erste Woche der Wintertestfahrten in Bahrain auf dem Programm, wo von Mittwoch bis Freitag gefahren wird. Auch dann kommt die neue Lackierung zum Einsatz, nachdem man beim Shakedown in Barcelona noch mit einer schwarzen Testlackierung gefahren war.

"Wir konzentrieren uns jetzt voll darauf, bei den Testfahrten jede Runde zu nutzen, um das Paket zu verstehen", sagt Bottas. "Wir wollen in der bestmöglichen Position sein, um in Melbourne sofort voll anzugreifen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans das Auto auf der Strecke sehen, und bin stolz, das Team auf dem Weg zum ersten Rennen zu repräsentieren."