Cadillac von Andretti-Gegenwind nicht abgeschreckt

Audio-Player laden

Cadillac ist vom Gegenwind gegen den Formel-1-Einstieg seines Projektpartners Michael Andretti nicht abgeschreckt und freut sich "riesig" über die Möglichkeit, in das Formel-1-Starterfeld aufgenommen zu werden.

Die Marke von US-Großkonzern General Motors hatte in der vergangenen Woche verkündet, zusammen mit Andretti in die Formel 1 einsteigen zu wollen. Doch wie im vergangenen Jahr stießen die Pläne des Amerikaners nicht auf große Gegenliebe, sodass sich selbst FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem veranlasst sah, seine Überraschung auf Twitter zu bekunden.

Cadillac-Vorstand Rory Harvey sagt, dass er nicht "auf Basis einiger Artikel spekulieren" möchte und dass man sich firmenintern über die Formel-1-Aussichten freut - genau wie auch Andretti.

Eine direkte Antwort auf die Kritiker gibt er nicht, doch er betont, dass Andretti und Cadillac einen "sehr guten Antrag" hätten: "Wir hätten unsere Absicht, eine Interessenbekundung einzureichen, nicht bekannt gegeben, wenn wir nicht der Meinung wären, dass dieser Vorschlag die Anforderungen erfüllt und uns die Möglichkeit gibt, erfolgreich zu sein", sagt Harvey.

¿pbshowheroespb¿"So gesehen liegt in diesem Prozess noch ein langer Weg vor uns. Die Interessensbekundung und die Details sind noch nicht genau bekannt, also müssen wir das als ersten Schritt tun", meint er. "Wir müssen unsere Interessenbekundung einreichen und dann sehen, wie sich das Verfahren entwickelt."

FIA-Präsident bin Sulayem hatte Anfang Januar auf Twitter verkündet, dass er der FIA einen Bewerbungsprozess für interessierte Neueinsteiger vorschlagen wird. Offiziell ist der Prozess aber noch nicht gestartet.

Andretti-Cadillac war das Projekt, das sein Interesse bislang am offensivsten bekundet hat, allerdings gibt es von Seiten der Formel 1 Zweifel, ob Cadillac am Ende nicht nur ein Marketingzweck ist und von Andretti nur benutzt wird, um in die Formel 1 zu kommen.

"Die Partnerschaft, die wir letzte Woche verkündet haben, wird uns die Möglichkeit geben, Leistung zu bringen", sagt er. "Wir glauben, dass wir eine Mischung von Fähigkeiten in allen Organisationen haben, um ein Paket zu schnüren, das sicherstellt, dass wir wettbewerbsfähig sein werden."

Mit Bildmaterial von Andretti Autosport.