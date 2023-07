Carlos Sainz: "Absolut nicht eine meiner besten Runden"

Bereits zum vierten Mal in Folge verlor Carlos Sainz in Spa das interne Ferrari-Qualifyingduell gegen Charles Leclerc. Während der Monegasse auf P2 fuhr, und wegen der Strafe gegen Max Verstappen am Sonntag sogar von der Poleposition starten wird, wurde Sainz nur Fünfter.

"Die letzte Runde in Q3 war absolut nicht eine meiner besten Runden. Ich hatte einen ziemlich großen Fehler in Kurve 8/9, der mich wahrscheinlich einige Positionen gekostet hat", ärgert sich Sainz, der am Ende seiner Runde 0,164 Sekunden langsamer als Leclerc war.

In der Tat zeigen die Daten, dass Sainz zwischen dem Eingang von Kurve 8 und dem Ausgang von Kurve 9 mehr als eine Zehntelsekunde auf seinen Teamkollegen verlor. Das alleine hätte ihn im engen Feld bis auf Platz drei nach vorne bringen können.

Es seien "sehr schwierige Bedingungen" gewesen und "jedes Mal, wenn wir rausgefahren sind, waren die Bedingungen anders", berichtet Sainz, der betont: "Wir kamen gut durch Q1 und Q2." In Q1 war er noch Vierter geworden, in Q2 sogar Zweiter hinter Oscar Piastri.

"Aber insgesamt bin ich froh, nach so einem Qualifying in den Top 5 zu stehen", betont Sainz, der wegen der Verstappen-Strafe am Sonntag sogar von Startplatz vier ins Rennen gehen wird. "Ehrlich gesagt ist dieses Wochenende, bei diesem Wetter, alles möglich", betont er.

"Die Bedingungen sind sehr schwierig. Wir hatten letztendlich [in Q3] doch ein trockenes Qualifying. Ich finde, im Trockenen sehen wir gar nicht so schlecht aus", grübelt er und erklärt, dass er für den Sprint am Samstag "wieder gemischte Bedingungen" erwartet.

"Aber für uns ist das ein guter Schritt nach vorn", zeigt sich der Teamchef zufrieden und erklärt: "Beim Topspeed haben sich die Teams für unterschiedliche Optionen entschieden. Mal sehen, wie sich das [im Rennen] auswirkt."

Tatsächlich scheint sich die Scuderia beim Set-up für mehr Höchstgeschwindigkeit entschieden zu haben, denn Sainz und Leclerc befinden sich in der Topspeed-Tabelle des Qualifyings auf den Positionen 2 und 5.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.