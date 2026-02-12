Carlos Sainz beeindruckt: Red-Bull-Motor "deutlich" vor den anderen

Ist der Antrieb von Red Bull Ford wirklich das Maß aller Dinge? Der Meinung war am Mittwoch zumindest Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Dem würde sich auch Williams-Pilot Carlos Sainz anschließen, nachdem er sich in Bahrain erstmals die Strecke mit der Konkurrenz geteilt hatte.

"Es ist noch extrem früh, aber wenn ich nach den GPS-Daten von gestern urteilen müsste, dann ist es im Moment wahr, dass das, was Red Bull Ford Powertrains gestern gemacht hat, ein deutlicher Schritt vor allen anderen war", sagt der Spanier. "Nicht nur ein kleiner Schritt, sondern ein deutlicher Schritt, und es war gewaltig beeindruckend."

Er lobt: "Wenn sie es schaffen, beim ersten Rennen mit einem völlig neuen Reglement, einem komplett neuen Motor und neuen Leuten anzutreten und dann der schnellste und zuverlässigste Motor zu sein, muss man vor ihnen den Hut ziehen und anerkennen, was sie auf die Beine gestellt haben - denn zumindest das, was sie gestern gezeigt haben, war sehr beeindruckend."

Die GPS-Daten deuten darauf hin, dass das Lob aus dem Mercedes-Lager berechtigt zu sein scheint, da Max Verstappen bei seinen Longruns in der Lage war, seine Batterie so weit aufzuladen, dass er einen Großteil der verfügbaren 350 kW auf den Geraden abrufen konnte, wobei er Runde für Runde routinemäßig höhere Spitzengeschwindigkeiten als die Konkurrenz erreichte.

Alles noch Täuschen und Tarnen?

Doch wie Sainz betont, gibt es die üblichen Vorbehalte bezüglich unterschiedlicher Fahrprogramme und Täuschungsmanöver, die die Beobachtungen bei Wintertests trüben. Zudem haben die Teams noch fünf Testtage Zeit, um ihre optimale Strategie für die Antriebseinheit festzulegen, die zu einem zentralen Punkt des 2026er-Reglements geworden ist.

Die Menge an elektrischer Energie, die durch die MGU-K erzeugt wird, hat sich im Vergleich zur vorherigen Generation auf 350 kW verdreifacht, was die Hälfte der gesamten Leistungsabgabe ausmacht.

Die Batteriekapazität ist jedoch auf dem gleichen Niveau geblieben, was bedeutet, dass die Fahrer ihren gesamten Energiespeicher mehrmals pro Runde leeren könnten. Infolgedessen sah man bei den Tests in Bahrain, wie die Fahrer in langsamen Kurven in niedrigere Gänge herunterschalteten, um die Drehzahl hochzuhalten und so viel Energie wie möglich zurückzugewinnen, wo immer es ging.

Ein Teil davon hängt von der Fahrtechnik ab, während die Software der Antriebseinheit so programmiert ist, dass sie aus vorherigen Runden lernt, um das Verhalten bei Energierückgewinnung und -abgabe zu optimieren.

Keine Kompromisse bei Red Bull?

Laut Sainz wird die Optimierung dieser Techniken zur Energiegewinnung, ohne dabei die Kurven zu opfern, entscheidend sein, um die Gesamtperformance freizusetzen. "Der Schlüssel zu diesem Reglement wird nicht sein, beides getrennt zu betrachten, sondern beides miteinander zu integrieren", erklärt er.

"Nach dem, was ich gestern sehen konnte, scheint Red Bull genau das getan zu haben, ohne dem Fahrer einen Kompromiss aufzuerlegen."

"Wenn das Auto dir sagt, dass du auf eine bestimmte Weise herunterschalten sollst, tust du einfach, was das Auto verlangt. Deshalb versuchen wir Fahrer, nachdem wir in Bahrain vielleicht 300 oder 400 Runden gefahren sind, jede Art von Technik auszusortieren, um die Fahrbarkeit und die Leistung des Autos zu verbessern", so der Williams-Pilot

"Deshalb bestehe ich darauf, dass die Integration von Antriebseinheit, Getriebe und Fahrerpräferenzen ein geschlossener Kreis sein muss. In dem Moment, in dem eines dieser zwei oder drei Dinge nicht genau so ist, wie man es will, fängt man an, Probleme zu bekommen. Also wird sich jeder anpassen und den richtigen Weg finden müssen."