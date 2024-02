Carlos Sainz: Bei Ferrari-Kommunikation gibt es "keine Schwäche mehr"

In der Vergangenheit sorgte die interne Kommunikation bei Ferrari öfter für kuriose Momente - und teilweise für Hohn und Spott der Formel-1-Fans. Doch laut Carlos Sainz wird es diese "Typisch-Ferrari-Momente" in Zukunft zumindest nicht mehr so oft geben.

"Ehrlich gesagt, bin ich ganz zufrieden damit, wie wir unsere Rennen im vergangenen Jahr gehandhabt haben", sagt der Spanier vor dem Start der Saison 2024 und betont, dass man Dinge wie die Kommunikation oder die Ausführung der Rennen deutlich verbessert habe.

Noch 2022 hatte es mehrere Pannen gegeben, zum Beispiel beim Großen Preis in Monaco, als man Sainz und Charles Leclerc in der gleichen Runde an die Box holte, weshalb der Monegasse kurz warten musste und am Funk hörbar frustriert war.

"Es stimmt, dass wir bis 2023 einige Fortschritte bei der Durchführung der Rennen erzielen mussten", gesteht Sainz. Doch sein Sieg in Singapur 2023, der einzige Nicht-Red-Bull-Sieg des Jahres, sei ein "perfektes Beispiel" für die Verbesserungen gewesen.

Sainz und Teamkollege Leclerc arbeiteten dort zu Beginn des Rennens zusammen, und Sainz betont: "Es gab eine sehr gute Kommunikation zwischen mir, meinem Ingenieur, den Leuten, der Strategie, den Mechanikern [und bei] den Boxenstopps."

"Gegen Ende des Jahres gab es [bei Kommunikation und Co.] keine Schwäche mehr", betont der Spanier und erklärt: "Ich bin zuversichtlich, dass wir auf dieser Form aufbauen und ein starkes Team sein können, nicht nur in Bezug auf die Geschwindigkeit, sondern auch in Bezug auf die Durchführung guter Rennen."

Allerdings: Ganz perfekt arbeitete Ferrari auch gegen Ende der Saison 2023 nicht. Beim Qualifying in Brasilien schickt man Sainz in Q3 zum Beispiel zu spät auf die Strecke, sodass der Spanier nur Achter wurde, während Teamkollege Leclerc in die erste Reihe fuhr.

Sainz selbst betont allerdings, dass er trotz solcher Kleinigkeiten "zuversichtlich" sei, dass Ferrari 2024 deutlich weniger Fehler als teilweise in der Vergangenheit machen werde.

