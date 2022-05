Carlos Sainz: Bin bereit, um meinen ersten Sieg zu kämpfen!

Audio-Player laden

Carlos Sainz wartet weiterhin auf seine erste Poleposition und seinen ersten Sieg in der Formel 1. Mit der Pole hat es am Samstag nicht ganz geklappt, doch den Sieg am Sonntag hat der Spanier noch nicht abgeschrieben. Und welcher Ort wäre da passender als sein Heimspiel in Barcelona?

Das Rennen nimmt der Ferrari-Pilot von Rang drei in Angriff. Mit dem Qualifying kann Sainz zumindest gut leben: "Das Auto war sehr gut und hatte definitiv noch etwas Rundenzeit in sich, aber ich hatte das ganze Wochenende über ein paar Probleme mit der Balance", sagt er.

Vor allem die Hinterachse habe Sainz bislang zu schaffen gemacht. "Und die höheren Temperaturen und der stärkere Wind sorgen nur dafür, dass es noch ein bisschen schwieriger wird", meint Sainz. "Das hat meine Probleme im Qualifying noch etwas offensichtlicher gemacht." Trotzdem habe er in Q3 eine "ordentliche Runde" hinbekommen, wie er sagt.

Ferrari habe von Session zu Session versucht, noch etwas mehr Potenzial aus dem F1-75 zu kitzeln. Und laut Sainz habe man im dritten Training etwas gefunden, das dem Team einen Schub für das Rennen geben könnte. Denn am Freitag sah es in den Longruns noch ziemlich schlecht aus, doch die Pace am Samstag war deutlich besser.

Das macht auch Sainz Mut, dass es am Sonntag für ein starkes Ergebnis reichen könnte. Vielleicht sogar für den ersten Sieg?

"Ich denke, es gibt zwei Schlüsselaspekte: Der Start und das Reifenmanagement müssen stimmen, um hier morgen zu gewinnen", sagt er. Und natürlich werde auch die Strategie entscheidend sein.

"Ich bin bereit, darum zu kämpfen. Ich bin bereit, einen guten Start zu erwischen und zu versuchen, nach vorne zu kommen. Bereit, zu versuchen, von dort aus zu pushen", so der Spanier. "Natürlich haben die Jungs heute und in letzter Zeit bewiesen, dass sie eine sehr gute Pace haben, aber ich denke, alles ist möglich."

