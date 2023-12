Carlos Sainz: Dank Singapur ist meine Saisonbilanz gleich besser

Lange Zeit lag Carlos Sainz vor seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc in der WM-Wertung, doch mit zwei zweiten Plätzen in den letzten beiden Rennen ist dem Monegassen ein Saisonendspurt gelungen, den Sainz mit einem sechsten Platz in Las Vegas und einem Nuller in Abu Dhabi nicht abwehren konnte.

Und obwohl Sainz in Abu Dhabi in der Fahrerwertung von Platz vier auf sieben abgerutscht ist, wirkte er über weite Strecken wie der konstantere Fahrer der Scuderia und konnte er sich mit dem Sieg in Singapur nicht nur den einzigen Ferrari-Erfolg des Jahres, sondern auch den einzigen nicht Red-Bull-Sieg im Jahr 2023 sichern.

Auf die Frage, ob dieser Sieg seine Sichtweise auf das sonst schwierige Ferrari-Jahr ändert, meint er: "Zu 100 Prozent! Das muss sich auf das Jahr auswirken, denn es ist nicht so, dass wir in diesem Jahr viele Chancen hatten, ein Rennen zu gewinnen. Die Tatsache, dass sich diese Chance in Singapur bot und wir sie nutzten und keine einzige Gelegenheit vergeudeten, war nicht nur für mich, sondern auch für das Team eine große Leistung."

Sainz: Haben uns bewiesen, dass wir noch gewinnen können!

"Einfach, um dem Team zu beweisen, dass wir in der Lage sind zu gewinnen, wenn sich die Gelegenheit im nächsten Jahr ergibt. Und wir standen an diesem Wochenende unter Druck, denn wir waren uns bewusst, dass es unser einziges Wochenende sein könnte, an dem wir vielleicht in Kombination mit Vegas um einen Sieg kämpfen konnten."

"Die Tatsache, dass wir das Beste daraus gemacht haben, dass wir eine gute Leistung gezeigt haben, dass wir unter Druck nicht versagt haben und dass wir dieses Wochenende geschafft haben. Ich denke, das ist ein großartiger Beweis dafür, dass wir im nächsten Jahr in der Lage sind, etwas zu erreichen, wenn wir ein gutes Auto bekommen", hofft Sainz.

Dennoch ist es dem Spanier schwergefallen, den Saisonstart von Ferrari zu verkraften, als Red Bull Kreise um die Konkurrenz gefahren ist. Nachdem man mit Charles Leclerc anfangs 2022 noch um die Meisterschaft fahren konnte, ist der Rückstand in den ersten Rennen des Jahres 2023 auf über eine halbe Sekunde im Rennen angestiegen.

Sainz: Saisonbeginn war schwer zu verkraften

"Ich denke, der erste Teil des Jahres war schwierig, denn wir alle haben mehr erwartet, auch ich", so Sainz. "Ich war ein wenig enttäuscht und überrascht über den Rückstand auf Red Bull auf einigen Strecken und die Art und Weise, wie wir nicht wirklich um die Ziele kämpfen konnten, die wir uns gesetzt hatten."

"Aber es wird auch andere Strecken geben, auf denen wir uns mit P5, P6 oder P7 begnügen müssen, weil wir fast eine Sekunde hinter der Pace des Rennens liegen. Das anzuerkennen und mich darauf einzustellen, hat meine Einstellung verändert, und mir wurde klar, dass jedes Wochenende ein bisschen anders sein würde."

"Es ging nur noch darum, konstant zu sein, Punkte für das Team zu holen und das Beste aus dem herauszuholen, was wir haben. Und in der zweiten Hälfte gab es nur sehr wenige Fehler. Ich denke, ich habe das Maximum aus dem Auto herausgeholt, das uns zur Verfügung stand."

