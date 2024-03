Carlos Sainz erleichtert: Endlich wieder ein Auto, mit dem ich attackieren kann!

Nachdem es Carlos Sainz beim Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain als Dritter aufs Treppchen schaffte, spricht der Ferrari-Pilot von einem Gefühl der "Erleichterung", wieder ein Formel-1-Auto zu haben, mit dem er "angreifen" kann.

Denn 2023 hatte der Spanier im Vorgänger des SF-24 mit der Rennpace oft zu kämpfen. Zwar war Red Bull auch diesmal das Maß der Dinge: Max Verstappen feierte einen dominanten Sieg vor Teamkollege Sergio Perez. Doch Sainz' Rückstand von 25 Sekunden auf Verstappen war halb so groß wie vor einem Jahr.

Damals traten Ferraris Probleme mit dem Reifenmanagement und dem inkonsequenten Fahrverhalten erstmals zum Vorschein. Das schlechte Renntempo des SF-23 zog sich im Vergleich zu seiner viel konkurrenzfähigeren Quali-Performance durch die gesamte Saison, insbesondere auf anspruchsvolleren Strecken.

Sainz: Zum letzten Mal in Österreich attackiert

Dass er mit dem neuen SF-24 endlich aggressiv sein und attackieren kann, sei "eine kleine Erleichterung", betont Sainz. "Denn das letzte Rennen, bei dem ich angegriffen habe, war Österreich, wir sprechen hier also von 13, 14 Rennen."

"Bei den restlichen Rennen im vergangenen Jahr musste man sich einfach arrangieren, in den Rückspiegel schauen und sein Tempo kontrollieren. Und es gab nur sehr wenige Möglichkeiten, Leute zu überholen", erinnert sich der Ferrari-Pilot.

"Ich liebe es, Rennen zu fahren, und ich liebe es, zu überholen, aggressiv zu sein und anzugreifen. Und mit dem letztjährigen Auto war es einfach unmöglich, das zu tun. Sobald wir in verwirbelter Luft fuhren, sobald wir die Reifen überhitzten, sobald wir ein bisschen zu viel gepusht haben, war das Spiel vorbei."

"Ich erinnere mich, dass ich bei der Vorstellung des Autos sagte, ich wünschte, wir hätten dieses Jahr ein Auto, mit dem wir Rennen fahren und Leute angreifen können, ohne uns zu sehr um die Reifen zu kümmern. Und genau das haben wir bekommen."

Kann sich Ferrari Red Bull noch weiter nähern?

Der Grand Prix von Bahrain sei für ihn ein "offensives Rennen" mit einer "wirklich guten Rennpace gewesen. "Es fühlte sich alles sehr gut an, sodass wir Platz drei erreichen konnten. Ich habe es sehr genossen." Doch Red Bull war immer noch zu stark.

"Den Vorteil von Red Bull in Bahrain hat man sehr, sehr deutlich gesehen", hält Sainz fest und analysiert: "Es ist interessant, wie sie den weichen C3-Reifen etwas länger am Leben erhalten können als die anderen, weil sie ihn etwas weniger überhitzen."

"Vielleicht ist das der Grund, warum das Auto im Qualifying nicht so konkurrenzfähig und im Rennen auf einer Strecke wie Bahrain so gut ist. Wir brauchen wir noch mehr Beispiele, aber ich erwarte, dass Red Bull im Rennen immer besser sein wird, so wie sie es vergangenes Jahr waren", sagt der Spanier.

Zwar hätten er und Teamkollege Charles Leclerc in den letzten acht Rennen oft auf der Pole oder in Reihe eins gestanden. "Aber dann zog Max im Rennen massiv weg und Checo konnte uns immer überholen. "Ich hoffe, dass es in diesem Jahr nicht so deutlich ist und wir einen guten Schritt nach vorne gemacht haben."

"Ich denke, wir sind im Moment ein bisschen zu weit weg, um eine echte Herausforderung für Rennsiege zu sein, wenn sie alles zusammenbringen und alles perfekt machen. Aber die Basis, die wir dieses Jahr am Auto haben, ist viel besser", so Sainz.

"Und wenn wir darauf aufbauen und immer mehr Abtrieb an das Auto bringen, dann denke ich, dass wir uns ihnen annähern können. Aber wir müssen ab jetzt damit anfangen, denn wenn nicht, werden sie anfangen zu pushen und davon zu eilen."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.