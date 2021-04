Carlos Sainz: Ferrari war mit vielen Fabrikbesuchen überfordert

Drei Monate ist Carlos Sainz inzwischen bei Ferrari angestellt. Gleich beim Saisonauftakt in Bahrain zeigte sich der Spanier auf Augenhöhe mit Charles Leclerc und gab einen ersten Eindruck, warum sich die Scuderia für ihn entschied.

Dabei musste Sainz gleich zu Beginn ein paar neue Erfahrungen machen. Denn seine Arbeitsweise, die er bei McLaren an den Tag gelegt hatte, sorgte in Maranello für einige Fragezeichen.

"In meinem ersten Jahr bin ich zeitnah nach Großbritannien zu McLaren gereist, um so schnell wie möglich meine Anpassungen vorzunehmen. Ich kam aus einem schwierigen Jahr bei Renault und wollte sicherstellen, dass es bei McLaren funktioniert", blickt Sainz im Interview mit Sky UK zurück.

Sainz: Ferrari musste mich beschäftigen

So wollte er es auch Anfang dieses Jahres bei Ferrari machen. "Diese Arbeitsweise habe ich beibehalten. Im Januar habe ich in Italien an die Tür der Fabrik geklopft, aber Ferrari ist es nicht gewohnt, die Fahrer so oft bei sich zu haben. Daher mussten sie am Anfang überlegen, wie sie mich beschäftigen", sagt er mit einem Lachen.

Hill: Erfahrung von Sainz hilft Ferrari

Für den früheren Weltmeister Damon Hill ist diese Hingabe für den Job genau das, was Ferrari bislang gefehlt hat. "Er wird Energie ins Team bringen. Vielleicht ist es genau das, was sie brauchen", meint der Champion von 1996.

Die Erfahrung, die Sainz mitbringt, sei ein wichtiger Trumpf gegenüber Teamkollege Leclerc. "Charles ist noch relativ unerfahren, er braucht das Team, das ihm sagt, was zu tun ist. Aber Sainz ist jetzt sechs Saisons in der Formel 1", erklärt Hill.

Sky-Experte Martin Brundle erkennt bei den erfahrenen Piloten, so auch bei Sergio Perez im Vergleich zu Max Verstappen, ein "ruhiges, realistisches Vertrauen", das auf einer "enormen Zahl an Rennjahren" basiert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.