Carlos Sainz: Ferrari wurde im Entwicklungsrennen abgehängt

Audio-Player laden

Obwohl Ferrari in der Formel-1-Saison 2022 sehr gute Fortschritte machen konnte, sagt Carlos Sainz, dass sein Team gegen Ende der Saison einfach "von Red Bull und Mercedes im Entwicklungsrennen geschlagen wurde".

Groß waren die Hoffnungen der Tifosi, als sich der F1-75 zu Beginn der Saison als Siegerauto entpuppte und es so aussah, als hätte die Scuderia nach Jahren der Durststrecke endlich das richtige Material, um wieder Weltmeister zu werden. Der letzte Fahrertitel mit Kimi Räikkönen in der Saison 2007 liegt nun immerhin bereits 15 Jahre zurück.

Doch nach einem starken Start konnte Ferrari das Momentum nicht aufrecht erhalten. Während zunächst Strategiepannen, Zuverlässigkeitsprobleme sowie Fahrfehler wertvolle Punkte kosteten, so war am Ende auch die Performance des F1-75 nicht mehr gut genug, um regelmäßig um Siege kämpfen zu können.

Sainz: "Haben viele Fehler gemacht"

"Ich denke, letztendlich würde ich sagen, war es eine gute Saison für das Team", so Sainz. "Man muss sich vor Augen halten, wo wir in den letzten beiden Saisons standen, und dass wir wieder um Siege kämpfen und um die Meisterschaft mitmischen konnten, war insgesamt eine gute Saison."

"Ich weiß, dass wir viele Fehler gemacht haben und uns nicht so gut entwickelt haben wie Mercedes und Red Bull. Das sind Dinge, die wir für die nächste Saison mitnehmen und jetzt, wo wir wieder an der Spitze kämpfen, kennen wir die zwei oder drei Dinge, die wir verbessern müssen."

Dennoch konnte Ferrari in der zweiten Saisonhälfte kein Rennen mehr gewinnen. Der letzte Sieg des Teams datiert auf den Großen Preis von Österreich am zehnten Juli 2022 zurück, als Charles Leclerc seinen dritten Saisonsieg feiern konnte. Danach kamen allerdings zehn Siege für Red Bull sowie einer für Mercedes.

Sainz: "Werden Maßnahmen für 2023 ergreifen"

"Natürlich haben wir keinen Sieg mehr errungen, was eigentlich das Ziel war", ärgert sich Sainz. "Aber ich denke, dass wir in der zweiten Hälfte von Red Bull und Mercedes einfach überholt wurden, was unsere zweite Saisonhälfte relativ schwächer machte als die erste. Ich denke, wir als Team wissen, warum."

"Wir versuchen, für das nächste Jahr Maßnahmen zu ergreifen, um unser Entwicklungstempo zu verbessern, aber auch immer dann, wenn wir eine Chance auf den Sieg hatten, waren wir vielleicht nicht das stärkste Team bei der Durchführung von Rennen. Wir wissen also, dass dies die beiden Hauptziele für die nächste Saison sind."

Immerhin war die Performance beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi wieder überraschend gut, sodass Leclerc im Kampf um den zweiten WM-Platz Sergio Perez von Red Bull auf der Strecke schlagen konnte.

Es wird vermutet, dass Ferrari die Zuverlässigkeitsprobleme während des Saisonverlaufs beheben konnte und auf dem Yas Marina Circuit wieder mit voller Power fahren konnte. Teamchef Mattia Binotto bestätigte bereits, dass man die Leistung nach den ganzen technisch bedingten Ausfällen zunächst drosseln musste.

Sainz: Red Bull hatte durch WM-Kämpfe einen Vorteil

"Ich denke, dass wir an diesem Rennwochenende insgesamt eine bessere Leistung gezeigt haben", meint auch Sainz. "Aber im Rennen waren wir nicht relativ besser, denn man konnte sehen, dass Max mit einem Stopp deutlich vor Charles ins Ziel kam."

"Red Bull ist also ganz einfach das stärkere Paket zusammen mit Max. Wir müssen ein bisschen aufholen, und wir werden uns nächstes Jahr weiterentwickeln. Wir wollen sie schlagen."

"Aber ich denke, das ist fair. Es ist unser erstes Jahr zurück im Kampf um die Meisterschaft. Es gibt also noch Dinge, die wir lernen müssen, während Red Bull in den letzten beiden Saisons bereits mit Mercedes dabei war und wir dort ein bisschen neu sind."

"Red Bull hatte einfach ein solideres Paket, das auf so ziemlich jeder Strecke funktioniert, während wir vor allem in der zweiten Saisonhälfte etwas abhängiger von der Strecke waren", fügt er hinzu. "Ich denke, in der ersten Hälfte waren wir überall schnell, aber nicht in der zweiten Hälfte."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.