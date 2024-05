Carlos Sainz fordert: Weichere Reifen für den Miami-Grand-Prix

Für Ferrari-Pilot Carlos Sainz ist Pirelli beim Formel-1-Rennen in Miami einen konservativen Weg gegangen. Der Spanier hält die gewählten Reifenmischungen für zu hart und hofft, dass in Zukunft weichere Reifen auf dem Stadtkurs zum Einsatz kommen, um die Action auf der Strecke zu verbessern. Doch was würde die Wahl weicherer Pneus bringen?

Das Rennen am Sonntag verspricht keine großen Strategiespiele, denn die meisten Teams werden wohl auf einen einzigen Boxenstopp setzen. Im Qualifying spielte laut den Fahrern das Reifenmanagement eine wichtige Rolle, denn es war nicht einfach, die Softs und Mediums ins optimale Arbeitsfenster zu bringen.

Dennoch wünscht sich Sainz vom Reifenlieferanten der Königsklasse eine mutigere Herangehensweise. "Leider sind die Reifenmischungen für diesen Grand Prix etwas konservativ", sagt er. "Ich denke, mit weicheren Reifen hätten wir mehr Möglichkeiten bei den Strategien gehabt. Ich erwarte keinen Unterschied zum Vorjahr."

Verstappen von Idee begeistert

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen stimmt dem Spanier zu, doch der Red-Bull-Pilot weist auch auf die mögliche Schattenseite hin: "Es gäbe wenig Grip, weil sie aus irgendwelchen Gründen schnell überhitzen. Es ist eine konservative Wahl, aber gleichzeitig überhitzen sie schon."

Wie Sainz würde auch Verstappen mehr Strategie bevorzugen. "Ich würde gerne mehr Zwei- oder Drei-Stopp-Rennen sehen", so der Niederländer. "Das wäre unterhaltsamer als ein geradliniges Ein-Stopp-Rennen. Es ist für Fahrer und Teams einfach keine große Herausforderung."

Verstappen lobt die Möglichkeiten in China, wo auch zwei Boxenstopps funktioniert haben. "Das gibt uns mehr Flexibilität bei den Boxenstopp-Fenstern", sagt er. "Vielleicht sollten wir weichere Reifen verwenden, aber wir müssten mit Pirelli sprechen, ob sie das machen wollen."

Hamilton hat zu kämpfen

Im Gegensatz zu Sainz und Verstappen macht sich der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton darüber keine Gedanken, denn er hat mit dem engen Arbeitsfenster der Reifen zu kämpfen. Mercedes hat Probleme mit überhitzenden Hinterreifen und fiel deshalb im Qualifying weit hinter Red Bull, Ferrari und auch McLaren zurück.

"Ich kann mich nicht erinnern, in meiner Karriere jemals mit einem so engen Fenster zu kämpfen gehabt zu haben", sagt der Brite. "Das ist sehr frustrierend." Ob eine weichere Reifenwahl dem Mercedes-Piloten helfen würde, darf bezweifelt werden, aber Verstappen und Sainz könnten mit ihrer Position als Top-Fahrer in Miami eine Diskussion über die Reifenwahl angestoßen haben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.