Carlos Sainz: Formel-1-Sprint nimmt zu viel vom Grand Prix vorneweg

Ist das Sprintformat der Formel 1 der Weisheit letzter Schluss? Ferrari-Fahrer Carlos Sainz würde da widersprechen. Denn Sainz ist laut eigener Aussage kein Fan der aktuellen Regeln: "Ich finde, der Samstag verrät zu viel von dem, was am Sonntag passiert. Im Prinzip sehen wir [im Sprint] ja den ersten Stint am Sonntag, und das hilft nicht."

Für Sainz besteht "die Show" an einem Formel-1-Rennwochenende einzig "aus dem Hauptrennen, dem Grand Prix". Und wenn man erst einmal zu dieser Erkenntnis gelangt sei, "dann probiert man am Samstag vielleicht besser etwas anderes aus", meint Sainz.

"Ob eine gestürzte Startaufstellung oder ein Einzelzeitfahren als Qualifying, das weiß ich nicht. Aber wo wir mit dem Sprintformat schon experimentieren, dann wäre ich offen für weitere Experimente, welches Format am besten ist", sagt Sainz. "Denn aktuell fühlt sich für mich der Samstag nicht völlig richtig an."

Norris schlägt alternatives Wochenend-Format vor

Auch McLaren-Fahrer Lando Norris wirkt nicht überzeugt vom Sprintformat: "Mir haben die normalen Rennwochenenden immer gefallen. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde wieder dazu zurückkehren, und zwar für die Fans und um eine bessere Show daraus zu machen", so Norris.

Was er vom Sprintformat aber übernehmen würde, das ist der Wochenende-Aufbau mit nur einem Freien Training vor der ersten Entscheidung im Qualifying. "Dieser Ansatz gefällt mir", sagt Norris. "Das ist unterhaltsamer und für Fahrer und Ingenieure eine echte Herausforderung."

Damit ließe sich das Formel-1-Wochenende zudem von drei auf zwei Tage verkürzen, was die Formel 1 2020 in Imola einmalig ausprobiert hat, damals mit einer 90-minütigen Trainingseinheit vor dem Qualifying und dem Rennen. Ob diese Idee nochmals aufgegriffen wird? "Das ist nicht meine Entscheidung", meint Norris. "Also spielt es auch keine Rolle."

Die Formel 1 beschäftigt das Thema aber sehr wohl: Vor der Saison 2024 sollen mögliche Änderungen am Sprintformat diskutiert werden und zum Beispiel auch die Anzahl der Sprintrennen pro Jahr.

