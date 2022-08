Carlos Sainz hofft: Ferrari nur bei "low Downforce" so chancenlos

Audio-Player laden

Ferraris Carlos Sainz räumt ein, dass Max Verstappen und Sergio Perez beim Formel-1-Grand-Prix von Belgien "eine Klasse für sich" waren, nachdem der Spanier nicht in der Lage war, von der Poleposition die beiden Red Bulls hinter sich zu halten.

Verstappen übertraf Sainz im Qualifying am Samstag um sechs Zehntel, doch der Spanier erbte die Poleposition aufgrund einer Gridstrafe für den Weltmeister. Doch selbst vom 13. Platz aus lieferte Verstappen eine bärenstarke Vorstellung ab, um sein zweites Rennen in Spa in Folge und seinen neunten Sieg im Jahr 2022 zu erringen, als er nach kaum glaublichen 16 Runden an Sainz vorbeizog und die Führung übernahm.

Nachdem er Verstappen auf der Anfahrt zu Les Combes nichts entgegenzusetzen hatte, musste Sainz auch den zweiten Platz an Perez abtreten. Er überquerte die Ziellinie als Dritter mit über 26 Sekunden Rückstand auf Verstappen und neun Sekunden Rückstand auf den Mexikaner.

Sainz: "Rutschten zu viel herum"

"Red Bull, Max und Checo, die waren heute eine Klasse für sich", räumt Sainz ein. "Und leider konnten wir keinen stärkeren Kampf liefern und mussten uns geschlagen geben. Aber wir werden verstehen müssen, warum wir auf dieser Strecke nicht konkurrenzfähig waren."

Sainz, der neben Verstappen als einziger der Spitzenreiter auf den weichen Reifen startete, hatte auf der weichsten Pirelli-Mischung schnell mit dem Verschleiß zu kämpfen und hofft, dass Ferrari herausfinden kann, warum man so weit von der Pace entfernt war.

"Ich hatte einen guten Start und einen guten Restart nach dem Safety-Car, aber die Pace war einfach nicht da", erklärt er. "Wir hatten viel Überhitzen mit den Reifen und rutschten viel herum. Aus irgendeinem Grund war unser Paket an diesem Wochenende nicht ganz da, aber am Ende sind wir auf dem Podium gelandet, und das nehmen wir mit."

"Meine ersten beiden Runden waren stark, aber dann ging es sofort in den hohen Reifenabbau. Und dann habe ich gemerkt, dass wir einen größeren Verschleiß hatten, als wir haben sollten."

Sainz gesteht: "Red Bull in einer anderen Liga"

Der Ferrari-Pilot vermutet, dass die Strecke in Spa, mit ihren vielen langen Geraden dem F1-75 nicht entgegengekommen ist und hofft daher auf Besserung beim kommenden Rennen in Zandvoort. Für das Ferrari-Heimrennen in Monza sollte es jedoch wieder schwieriger werden.

"Wir waren einfach nicht stark genug im Vergleich zu [Red Bull]. Sie waren an diesem Wochenende in einer anderen Liga. Sie waren einfach stark im Qualifying, stark im Rennen, besser im Reifenmanagement, stärker auf den Geraden, stärker in den Kurven - zumindest einige von ihnen. Und wir waren an diesem Wochenende leider einfach nicht schnell genug."

Ferrari rätselt über "größten Abstand der Saison"

"Nach meinem starken Start, dem Neustart nach dem Safety-Car und dem Vorsprung, den ich nach den ersten paar Runden hatte, dachte ich, dass ich eine gute Chance hätte. Aber ich merkte sehr schnell, dass ich die Reifen überhitzte. Ich rutschte viel herum, und das sollte nicht passieren."

Auf die Frage, ob er überrascht vom großen Abstand gewesen sei, sagt der Spanier: "Ja, ein bisschen. Ich glaube, wir würden lügen, wenn wir das nicht sagen würden. Wir sind überrascht, denn der Abstand war sicherlich viel größer, oder der größte, den wir in dieser Saison zwischen den beiden Teams gesehen haben."

"Und das ist etwas, das wir nicht erwartet haben. Das bedeutet, dass wir zurückgehen und analysieren müssen, warum wir auf dieser Art von Strecke so schwach sind. Daraus müssen wir Schlussfolgerungen ziehen und versuchen, ein besseres Paket mit geringem Abtrieb für Monza zu finden, falls wir auch dort nicht so stark sind."

Sainz betont: FIA-Direktive nicht an Performance schuld

"Ich habe eigentlich gehofft, dass die sechs bis acht Zehntel, die wir im Quali gesehen haben, im Rennen mit wärmeren Bedingungen weniger werden", fährt Sainz fort. "Vielleicht war ich eher optimistisch und hoffnungsvoll, was meine Aussichten für das Rennen angeht. Doch leider wurde der Rückstand dadurch nur noch größer, und wir rutschten noch mehr. Wir hatten noch weniger Grip und fielen schneller zurück, als ich es erwartet hatte."

Die fehlende Performance sei laut Sainz jedoch keine Folge, der in Spa in Kraft getretenen technischen Direktive der FIA, um das "Porpoising" einzudämmen: "Das hat nichts damit zu tun. Ich denke, es ist eine Folge der Streckencharakteristik, und unser Paket ist für diese Art von Strecke nicht geeignet."

"Das werden wir nach Zandvoort sehen. Ich denke, wir werden in Zandvoort, einer Strecke mit hohem Abtrieb, sehen, wie wir abschneiden, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber mein Gefühl - und es ist nur ein Gefühl - ist, dass wir hier ein etwas ungünstiges Wochenende hatten, was die Leistung des Autos und das Verhältnis der Effizienz hier angeht. Und Red Bull hatte ein großartiges Wochenende", analysiert Sainz.

Sainz rechnet mit Red-Bull-Sieg beim Ferrari-Heimrennen in Monza

"Wir müssen Schlussfolgerungen aus diesem Wochenende ziehen und analysieren, warum das Paket mit dem geringeren Abtrieb nicht so stark war wie das Paket mit geringeren Abtrieb von Red Bull. Ich denke, es ist auch eine inhärente Charakteristik der einzelnen Autos."

"Auf Strecken mit hohem Abtrieb sollten eindeutig besser abschneiden als auf Strecken mit geringerem Abtrieb, und das ist eine Tendenz, die wir schon das ganze Jahr über beobachten können. Es würde mich also nicht überraschen, wenn Red Bull in Monza wieder schneller ist, aber wir wollen auf jeden Fall viel näher dran sein und kämpfen."

Auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto muss eingestehen, dass der Red Bull in Belgien das Maß aller Dinge war: "Red Bull war an diesem Wochenende einfach am stärksten."

