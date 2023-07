Carlos Sainz: McLaren hat im Rennen die gleichen Probleme wie Ferrari

McLaren lieferte beim Heimrennen in Silverstone das beste Qualifying der bisherigen Formel-1-Saison 2023 ab. Lando Norris und Oscar Piastri qualifizierten sich auf den Positionen zwei und drei und scheinen damit am Sonntag Kandidaten für das Podium zu sein.

"Über eine Runde sahen sie [im Qualifying] definitiv sehr schnell aus", gesteht Carlos Sainz und betont: "Es ist erstaunlich, welche Fortschritte sie in letzter Zeit gemacht haben. Sie haben eine Menge Upgrades gebracht, ein bisschen wie wir."

Zudem sei Silverstone sowieso eine gute Strecke für McLaren, "weil sie in Hochgeschwindigkeitskurven toll sind", so der Spanier über sein Ex-Team. Trotzdem ist sich Sainz nicht sicher, ob Norris und Piastri ihre Positionen am Sonntag halten können.

"Jetzt müssen wir sehen, wie die Rennpace ist. Normalerweise haben sie mit dem Reifenverschleiß zu kämpfen, ähnlich wie wir. Wir haben dieselbe Art von Problemen", erklärt Sainz, der am Sonntag von Startplatz fünf ins Rennen gehen wird, Teamkollege Charles Leclerc von Rang vier.

In der Tat zeigen die Daten, dass sich der durchschnittliche Reifenverschleiß pro Runde in diesem Jahr bei Ferrari und McLaren in einem ähnlichen Bereich bewegt. Sainz rechnet daher in Silverstone mit einem engen Kampf zwischen den beiden Teams.

"Mal sehen, wer [im Rennen] vorne liegt. Ich denke, dass wir beide unter großem Druck von Mercedes stehen werden, denn [am Freitag] sind sie in Sachen Rennpace geflogen", erinnert er. Gibt es also womöglich sogar einen Dreikampf um das Podium?

George Russell und Lewis Hamilton starten am Sonntag von den Positionen sechs und sieben und damit direkt hinter den McLaren- und Ferrari-Piloten. "Ich denke, dass die McLaren schwer zu überholen sein werden", sagt Sainz im Hinblick auf das Rennen.

"Aber wenn sie die gleichen Probleme mit dem Reifenverschleiß haben, denke ich, dass wir eine etwas bessere Rennpace haben sollten", hofft der Spanier. Die große Frage lautet dann allerdings noch, welche Rolle Mercedes beim Kampf im Verfolgerfeld spielen kann ...

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.