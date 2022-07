Carlos Sainz: "Mental eins meiner schwierigsten Rennen"

Audio-Player laden

Carlos Sainz ist der erste Formel-1-Fahrer seit Pastor Maldonado 2012, der seine erste Poleposition direkt in den ersten Rennsieg konvertieren konnte. Doch sein Premierenerfolg in Silverstone 2022 war alles andere als einfach, wie der Ferrari-Pilot nach dem Rennen selbst zugab.

"Es war wahrscheinlich mental eines der härtesten Rennen, weil am Funk so viel los war", sagt Sainz. "Ich musste versuchen, den Abstand zu Charles und Lewis zu halten, und am Anfang gab es mit Max eine Menge Kämpfe."

Hinzu kam, dass er sich mit dem F1-75 nicht wohlgefühlt habe: "Ich war nicht ganz zufrieden mit dem Auto. Ich hatte in den Hochgeschwindigkeitskurven mit Untersteuern zu kämpfen, wodurch der linke Vorderreifen stark aufbrach, was viel Pace kostete. Aber ich blieb gelassen und als sich plötzlich die Gelegenheit bot, habe ich sie ergriffen und es ist passiert."

Sainz rätselt über mangelnde Rennpace

"Es ist etwas seltsam, denn am Freitag war ich sehr zufrieden mit dem Auto. Ich glaube, ich war wahrscheinlich der Schnellste über eine Runde und auch auf den Longruns. Ich ging also recht zuversichtlich in den Samstag, aber plötzlich fanden wir im FT3 einige Probleme mit dem Auto, die wir beheben mussten."

"Dann ging ich in das Qualifying, ohne zu wissen, was passieren würde und im Rennen blieben die Probleme ein wenig bestehen. Wir müssen analysieren, warum, denn ich hatte das Gefühl, dass ich seit Freitag ziemlich viel Pace verloren habe. Daher werden wir eine gründliche Analyse darüber machen", erklärt Sainz.

Beim Blick auf die Daten war der Spanier eigentlich nur der fünftschnellste Pilot im Feld, dennoch konnte er das Rennen gewinnen. Sein Teamkollege Charles Leclerc war sogar mit einem beschädigten Frontflügel etwas besser unterwegs.

"Im Grunde habe ich meinen Vorderreifen in allen Hochgeschwindigkeitskurven zerstört, was auch für niedrige Geschwindigkeiten nicht gut war", sagt Sainz. "Das hat mich jede Runde gekostet, aber ich blieb cool und sagte mir: 'Bleib einfach im Rennen, es kann alles passieren', und ich schaffte es, mich da oben zu halten."

Sainz: "Wusste zu 100 Prozent, dass ich Charles überholen würde"

Nach einem Fahrfehler wurde er zunächst in Runde zehn von Max Verstappen überholt, ehe Leclerc von hinten Druck machte und im zweiten Stint schließlich durch eine Teamorder am langsameren Sainz vorbeigelassen wurde.

"Plötzlich musste ich auch noch mit dem Sprit haushalten und Lewis fing an, mich viel schneller einzuholen, weil ich auf der Strecke viel Zeit verloren habe. Als dann das Safety-Car herauskam, wusste ich, dass das meine Chance war. Ich war der Erste auf den weichen Reifen, hinter Charles auf den harten und ich wusste, dass ich ihn überholen würde, zu 100 Prozent."

Geschichte aus dem Jahr 2010 wiederholt sich

So konnte er also doch noch in seinem 150. Formel-1-Rennen den ersten Sieg seiner Karriere feiern. Dass es dann auch noch auf einer seiner Lieblingsstrecken in Silverstone passierte, macht es für den Ferrari-Piloten umso spezieller.

"Es ist etwas ganz Besonderes, es in Silverstone zu tun, vor diesem Publikum, das wir heute hatten. Und die Tatsache, dass sie mich bejubelt haben, obwohl Lewis als Engländer heute einen außergewöhnlichen Tag hatte, macht mich sehr stolz. Ich habe das Gefühl, dass das ganze Fahrerlager sich für mich freut und das ist ein sehr besonderes Gefühl."

"Und ich habe hier auch meinen ersten Rennsieg und meine erste Poleposition überhaupt in der Formel BMW im Jahr 2010 geholt. Und jetzt, zwölf Jahre später, habe ich genau dasselbe erreicht, aber in der Formel 1 mit Ferrari."

In Österreich Sieg aus eigener Kraft möglich?

Für das kommende Rennen in Österreich hofft Sainz jedoch, dass man die Probleme von Großbritannien beheben kann, um auch aus eigener Kraft gewinnen zu können. "Wir haben in letzter Zeit einige bessere Wochenenden gehabt und mein Gefühl war viel besser", sagt der Ferrari-Fahrer.

"Ich war in FT2 sehr schnell und ich hatte das Gefühl, dass ich die Pace habe, um das Rennen zu gewinnen. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich dort Schwierigkeiten. Vielleicht haben wir es mit dem Set-up ein bisschen übertrieben, aber ich hoffe, dass wir für Österreich eine bessere Abstimmung vornehmen können, damit wir wieder um den Sieg kämpfen können."

