Carlos Sainz nach Q1-Aus: "Hoffentlich ist das der Tiefpunkt" für Williams

Für Williams wird die Lage in der Formel 1 zunehmend schwieriger. Beim Qualifying zum Großen Preis von Österreich schieden beide Fahrer bereits im ersten Abschnitt aus. Carlos Sainz kam nicht über Rang 17 hinaus, Teamkollege Alexander Albon belegte sogar nur Platz 18.

Vor allem Sainz zeigte sich nach dem Qualifying ernüchtert. Der Spanier verpasste den Einzug in Q2 lediglich um zwei Hundertstelsekunden, machte seiner Mannschaft aber keine falschen Hoffnungen. Das Problem sei nicht eine einzelne Runde gewesen, sondern die fehlende Wettbewerbsfähigkeit des Autos.

"Während es ein schwieriges Wochenende war, bin ich mit meiner letzten Runde in Q1 sehr zufrieden. Ich habe den Einzug in Q2 nur knapp verpasst." Doch damit endeten die positiven Nachrichten bereits. "Leider hatten wir einfach nicht genügend Pace."

"Das gesamte Wochenende kämpfen wir mit mangelndem Grip und dem Gewicht des Autos. Zusammen mit den hohen Temperaturen sind das einfach zu viele Probleme, um im Feld nach vorne zu kommen."

Besonders schmerzhaft sei zudem, dass zahlreiche Konkurrenten mit neuen Teilen nach Spielberg gekommen seien. "Viele Teams haben Updates gebracht und wir merken das an diesem Wochenende ganz deutlich."

"Wir sind dieses Wochenende einfach nirgendwo"

Dass Sainz am Ende überhaupt so nah an Q2 herankam, wertete er fast schon als persönlichen Erfolg. Nach einem verpassten ersten Training und weiteren Problemen im zweiten Freien Training habe er erst ganz am Ende des Qualifyings das Vertrauen ins Auto gefunden.

"Ich glaube, ich habe auf der letzten Runde alles herausgeholt." Der kleine Ausrutscher in der Schlusskurve habe letztlich keinen Unterschied gemacht. "Was ich beim Einlenken gewonnen habe, habe ich am Kurvenausgang wieder verloren."

Viel wichtiger sei, dass er endlich die Balance gefunden habe, die ihm das gesamte Wochenende gefehlt hatte. "Es war ehrlich gesagt die erste richtig gute Runde des gesamten Wochenendes. Ich hatte ständig ein paar Zehntel verloren und erst auf dieser letzten Runde habe ich sie gefunden."

Umso frustrierender sei das Ergebnis. "Ich bin mit der Runde zufrieden, aber nicht mit unserer Leistung als Team. Es war ein wirklich schlechtes Wochenende."

War Barcelona gar nicht der Tiefpunkt?

Noch deutlicher wird Sainz, als er auf die Ursachen der schwachen Vorstellung angesprochen wurde. Nach Barcelona hatte Williams eigentlich erwartet, dass der Red Bull Ring dem Auto besser liegen würde. "Da lagen wir ganz offensichtlich falsch."

Die Kombination aus extremer Hitze, schnellen Kurven und den großen Höhenunterschieden spiele den Schwächen des FW47 voll in die Karten. "Die Hitze ist sogar noch größer als in Barcelona. Die schnellen Kurven sind noch schneller."

Hinzu komme das weiterhin zu hohe Fahrzeuggewicht. "Mit den vielen Bergauf-Passagen spürt man das zusätzliche Gewicht besonders stark. Außerdem sind wir auf den Geraden langsam." Sein ernüchterndes Fazit fiel entsprechend drastisch aus. "Wir sind dieses Wochenende ehrlich gesagt einfach nirgendwo."

Alle Hoffnungen ruhen auf Silverstone

Für das Rennen macht sich Sainz deshalb keine großen Illusionen. Zwar könne in der Formel 1 durch Zuverlässigkeitsprobleme oder günstige Rennverläufe immer etwas passieren, doch aus eigener Kraft rechnet er nicht mit einer Aufholjagd.

"Das Rennen wird schwierig. Zuverlässigkeit spielt zwar immer eine Rolle, deshalb werden wir unser Bestes geben und auf jede Gelegenheit achten." Den eigentlichen Hoffnungsschimmer sieht der Spanier ohnehin erst eine Woche später. "Hoffentlich ist das hier der Tiefpunkt."

Ab dem Heimrennen des Teams in Silverstone erwartet Williams ein umfangreicheres Update-Paket, das die aktuelle Entwicklung wieder in die richtige Richtung lenken soll. "Wir müssen morgen so viel wie möglich lernen und setzen unsere Hoffnungen auf das Update-Paket für Silverstone. Hoffentlich verbessert das unsere Situation."