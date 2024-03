Carlos Sainz schließt Rückkehr zu Ferrari nicht aus

Auch wenn der Abschied für 2025 bereits feststeht, will Carlos Sainz nicht ausschließen, dass er eines Tages zu Ferrari zurückkehren wird: "Ja, ich werde 2025 nicht bei Ferrari fahren, aber wer weiß, was in Zukunft noch passieren wird", sagt der Spanier im Gespräch mit Sky Sports F1. "Ich habe ja noch zehn Jahre in meiner Karriere vor mir."

Sainz hatte im Winter auf eine frühe Vertragsverlängerung mit Ferrari gehofft, doch der plötzlich angekündigte Wechsel von Lewis Hamilton von Mercedes nach Maranello hatte diese Tür für ihn geschlossen, nachdem Teamkollege Charles Leclerc seinen Vertrag langfristig verlängert hatte.

Wie es für den Spanier 2025 weitergeht, ist noch nicht bekannt. Er selbst sagt aber, dass die Situation für ihn einfacher sei, als es von außen vielleicht aussehen mag. "Ich habe noch ein Jahr mit Ferrari. Das heißt, dass ich mich rein auf das eine Jahr mit ihnen fokussieren und das Maximum aus dem diesjährigen Paket holen kann", betont er.

Und wenn das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi vorbei ist, "dann verabschiede ich mich von allen", so Sainz. "Das wird emotional werden, weil ich vier Jahre mit diesem fantastischen Team verbracht und jede Sekunde genossen habe. Ich war gerne Teamkollege von Charles, und es gab viele schöne Momente."

Doch laut ihm muss es kein Abschied für immer sein. Mit seinen 29 Jahren habe er noch einige Jahre in der Formel 1 vor sich, und wer weiß, was in diesen Jahren noch passiert? "Darum bin ich ein Freund davon, nicht alle Türen zu schließen", sagt er.

Darüber muss sich der Spanier aber jetzt noch keine Gedanken machen. Mit 22 Rennen stehen in dieser Saison noch mehr als genug Grands Prix auf dem Plan, sodass ihm keine Zeit bleibt, sich genaue Gedanken über die Zukunft zu machen. "Man weiß ja nicht, wie die Saison verlaufen wird", sagt er.

Teamkollege Charles Leclerc glaubt jedenfalls, dass Sainz im kommenden Jahr ein gutes Cockpit finden wird. Zwar weiß er, dass die Ausbootung bei Ferrari erst einmal schwierig für ihn sei, "aber auf der anderen Seite bin ich auch sicher, dass es ihm viele Möglichkeiten eröffnen wird", sagt er. "Es wird viele Türen geben, die sich für ihn öffnen."

2024 laufen viele Verträge in der Formel 1 aus. Bei vielen Teams wie Mercedes, Red Bull oder Aston Martin steht die Fahrerpaarung für 2025 noch nicht fest. Vor allem aber ein zukünftiges Cockpit bei Audi, wo er wieder auf den früheren McLaren-Teamchef Andreas Seidl treffen würde, gilt als mögliche Option, auch wenn er für 2025 bei Sauber wohl einen Schritt zurück machen müsste.

