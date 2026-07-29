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Carlos Sainz: Sommerurlaub zwischen Familie und Trainingslager

Carlos Sainz verbringt die Formel-1-Sommerpause traditionell auf den Balearen - Familie, Training und eine 30-Jahre alte Gewohnheit stehen dabei im Mittelpunkt

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Veröffentlicht:
Carlos Sainz: Sommerurlaub zwischen Familie und Trainingslager

Carlos Sainz verrät seine Pläne für die Sommerpause

Foto: Sutton Images

Für die Formel-1-Fahrer beginnt nach dem Großen Preis von Ungarn die traditionelle Sommerpause. Carlos Sainz wird diese wie in den vergangenen Jahren auf den Balearen verbringen und dort eine Mischung aus Erholung und gezielter Vorbereitung auf den Saisonendspurt absolvieren.

Der Williams-Pilot blickt auf ein schwieriges Rennwochenende in Budapest zurück. Sainz wurde lediglich 18. und überquerte die Ziellinie mit zwei Runden Rückstand. Zudem erhielt der Spanier nach einer Kollision mit Oscar Piastri beim Überrunden eine Fünf-Sekunden-Strafe.

In der Fahrerwertung liegt der 31-Jährige mit sechs Punkten auf Rang 15, direkt vor seinem Teamkollegen Alex Albon. Williams fiel nach dem Ungarn-Wochenende zudem auf den neunten Platz der Konstrukteurswertung zurück.

Sommer auf Mallorca als Familientradition

Im Podcast "The Fast And The Curious" erklärte Sainz, dass er die Formel-1-Pause erneut im Kreis seiner Familie verbringen werde.

"Normalerweise verbringe ich meinen Sommer auf den Balearen", sagt der Spanier. "Ich werde die meiste Zeit auf Mallorca verbringen. Dort steht das Haus meiner Eltern für den Sommer. Meine ganze Familie ist fast einen Monat lang dort. Sie richtet sich dort ein, und ich stoße für ein paar Wochen dazu, um einfach Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich liebe."

Training vor dem Neustart der Saison

Trotz der Erholung steht für Sainz auch in diesem Jahr ein strukturiertes Fitnessprogramm auf dem Plan. Gemeinsam mit Freunden nutzt er die letzten Tage der Sommerpause zur Vorbereitung auf die verbleibenden Rennen.

"Manchmal kommt meine Freundesgruppe gegen Ende dazu, und wir machen eine Art Trainingslager, bevor ich nach Zandvoort fliege", verrät Sainz. "Dann fahre ich noch nach Ibiza und Menorca, einfach mit dem Boot, um andere Freunde zu besuchen, die ich dort auf den Inseln habe. Ehrlich gesagt mache ich das seit 30 Jahren, und das ist alles, was ich im Sommer tue."

Nach der Sommerpause wird die Formel-1-Saison Ende August mit dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort fortgesetzt. Williams plant im weiteren Saisonverlauf nach eigenen Angaben umfangreichere Fahrzeug-Upgrades, die voraussichtlich rund um den Großen Preis von Aserbaidschan eingeführt werden.

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