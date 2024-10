Carlos Sainz überzeugt: Ferrari wird nicht meine letzte Siegchance sein

Fünf Grand-Prix-Wochenenden hat Carlos Sainz noch, bevor er seinen neuen Dienst bei Williams antreten wird. Natürlich verfolgt er derzeit bereits die Fortschritte, die das Team in den vergangenen Wochen gemacht hat, nachdem es im Sommer auch eine schwächere Phase gab. Zuletzt konnte er Rennstall in drei der letzten vier Rennen punkten.

"Es ist schön zu sehen, wie sehr sie sich verbessert haben und wie das Auto jetzt in den vergangenen Rennen häufig in die Punkte kommen konnte", sagt der Spanier. "Das ist ermutigend, und ich freue mich auch schon darauf."

"Aber", legt er nach, noch gilt sein Fokus einzig und allein Ferrari, wo er in den verbleibenden fünf Rennen noch auf Erfolge hofft - seien es weitere Podestplätze oder auch ein Sieg. Schon in Austin wäre der Sieg für den Spanier durchaus drin gewesen, hätte er am Start keine ungünstige Position gehabt. So kam Teamkollege Charles Leclerc vorbei und schnappte sich den Sieg.

Sainz möchte noch dabei helfen, Ferrari in der Meisterschaft so weit nach vorne zu bringen wie möglich. Aktuell liegen die Italiener auf Rang drei, doch auf Red Bull fehlen nach dem Doppelsieg von Austin lediglich acht Punkte - und auch McLaren ist "nur" weitere 40 Punkte voraus.

Er selbst möchte sich dabei auch noch "ein großes Geschenk in Form eines schönen Podiums oder eines Sieges" bescheren.

Gefragt, ob die letzten fünf Rennen für Ferrari etwas Besonderes seien, winkt er ab. Er habe aber große Motivation, noch einen Sieg mit der Scuderia zu erreichen. "Nichts würde mich glücklicher machen, als so etwas vor Ende des Jahres zu erreichen", sagt er.

"Ich werde mein absolut Bestes geben, und wenn es passiert, dann großartig, dann werde ich es sicherlich feiern", so der Spanier. "Aber wenn es nicht passiert ...", bricht er den Satz ab und fängt einen neuen Gedanken an: "Ich glaube nicht, dass es in der Formel 1 meine letzte Chance sein wird, um Siege und Podestplätze zu kämpfen."

"Ich werde weiter hart arbeiten, um mich in eine Position zu bringen - ob bei Williams oder in der weiteren Zukunft - um ein weiteres Rennen zu gewinnen. Denn ich bin hungrig darauf, und ich glaube daran, dass ich es schaffen kann, und das habe ich bei Ferrari auch bewiesen", stellt er klar. Nachsatz: "Es endet nicht hier."