Carlos Sainz verteidigt Ferrari: Strategien waren gar nicht so schlecht!

Verpatzte Ferrari-Strategien sind sowas wie ein Running-Gag in der Formel 1. Nach der Saison 2023 aber meint Carlos Sainz: "Ich glaube wirklich, dass wir dieses Jahr mit der Strategie nicht so viele Punkte verloren haben. In manchen Rennen haben wir es nicht richtig hinbekommen, ja, aber es war nicht unsere Achillesferse."

Aber stimmt das? Noch dazu, wenn man bedenkt, dass Ferrari den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung 2023 nur um drei Punkte an Mercedes verloren hat?

In unserer Fotostrecke analysieren wir die Ferrari-Saison 2023 und versuchen herauszuarbeiten, wie viele Punkte das Formel-1-Traditionsteam hätte mehr holen können, wenn es besser gearbeitet hätte.

Warum Sainz die Ferrari-Bilanz nicht überbewerten will

Ergebnis: Allein mit sinnvolleren Strategien bei den Grands Prix in Monaco und in Kanada hätte Ferrari genug zusätzliche WM-Punkte geholt, um am Saisonende als bester Red-Bull-Verfolger auf Gesamtrang zwei zu stehen.

Sainz wiederum will die Ferrari-Fehlerquote nicht überbewerten und sagt: "Über die 22 Rennen hinweg haben auch Mercedes und Red Bull strategische Fehler gemacht. Wenn uns mehr Fehler unterlaufen sind, dann gibt es da vielleicht noch was zu optimieren. Aber es ist weit weg davon, unsere Achillesferse zu sein."

Sainz wirbt um Verständnis für die Ferrari-Strategie

Außerdem wirbt Sainz um Verständnis für Ferrari und dessen Strategie-Abteilung. Denn mit dem SF-23 sei sein Team praktisch immer in der Defensive gewesen.

"Wenn dein Auto am Sonntag nicht so schnell ist und noch dazu die Reifen stärker beansprucht als deine Gegner, dann ist es schwieriger, die Strategie richtig zu erwischen", erklärt Sainz.

"Mit einem höheren Reifenverschleiß läufst du immer Gefahr, mit einem Undercut attackiert zu werden, und du selbst kannst praktisch keinen Overcut probieren. Damit hast du strategisch nur wenig Spielraum."

Er glaube daher: "Unsere größten Schwächen sind die Rennpace und der Reifenverschleiß, nicht so sehr die Strategie."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.