Carlos Sainz: Waren überrascht, dass sonst keiner den Soft hatte

Carlos Sainz hatte vor dem Start zum Sprint in Austin ein mulmiges Gefühl. Denn während um ihn herum in der Startaufstellung 19 Fahrer auf den gelben Medium-Reifen standen, war der Ferrari-Pilot der einzige, der für die 19 Runden auf die weichen Pneus setzte.

"In der Startaufstellung der einzige mit Softs zu sein, gibt einem nicht viel Vertrauen. Wir dachten, dass es mehr Autos auf Soft geben würde", gesteht Sainz, der von Startplatz sechs in den Sprint ging - und schließlich auch auf dieser Position ins Ziel kam.

"Beim Start hat es sich ausgezahlt, aber an einem Punkt sah es so aus, als würde es sehr schwierig werden", berichtet Sainz, der den Vorteil der weichen Reifen in der Anfangsphase des Sprints ausnutzte und zunächst bis auf Platz vier nach vorne kam.

Aber: "Mitte des Rennens, als Lando [Norris] und [Sergio] Perez mich überholten und George [Russell] mich angriff, dachte ich, dass wir zurückfallen würden", so Sainz. Denn die Reifen bauten Mitte des Sprints ab, erholten sich aber später noch einmal.

So konnte er zumindest die Angriffe von Russell im Mercedes abwehren. "Wir haben einen sechsten Platz nach Hause gebracht, von dem es zu einem Zeitpunkt nicht so aussah, als ob er möglich wäre", atmet er durch. Doch warum entschied man sich bei Ferrari überhaupt für den Soft?

Erfahrung auf Soft ein Vorteil fürs Rennen?

Die C4-Mischung sei "kein schlechter Reifen", stellt Sainz klar und betont, dass der Soft in den vergangenen Jahren in Austin "ein ordentlicher Reifen" gewesen sei. Ansonsten hätte man laut eigener Aussage auch gar nicht darüber nachgedacht, ihn zu verwenden.

Und tatsächlich sei es auch "leichter" als beim Sprint in Katar vor zwei Wochen gewesen, als Sainz ebenfalls schon auf den weichen Reifen gesetzt hatte. Damals versuchten es allerdings mehrere Fahrer mit dem Soft, dieses Mal in Austin nur der Spanier.

Denn Teamkollege Charles Leclerc absolvierte den Sprint auf der Medium-Mischung, und im Hauptrennen seien "viele Strategien" möglich, glaubt Sainz. Über den Soft sagt er: "Er ist eine Option für zehn bis zwölf Runden." Die Frage sei jedoch, wann man ihn einsetzen wolle.

Die Frage, ob die Entscheidung, im Sprint auf Soft zu starten, von ihm oder dem Team ausgegangen sei, will der Spanier nicht beantworten. "Das werde ich für mich behalten. Aber es war natürlich eine schwierige Entscheidung", so Sainz.

Warum Sainz in Austin langsamer als Leclerc ist

Das Rennen am Sonntag wird er dann "nur" von Startplatz vier aufnehmen, während es Teamkollege Leclerc am Freitag auf die Poleposition schaffte. Im Hinblick auf den Rückstand auf den Monegassen erklärt er: "Für mich ist es hauptsächlich die Streckencharakteristik."

"Das Auto springt hier sehr viel herum, und wenn das der Fall ist, kommt Charles normalerweise etwas besser damit zurecht als ich", verrät er und betont: "Die Menge der Bodenwellen hat uns dieses Jahr wieder überrascht. Es war noch holpriger als vergangenes Jahr."

"Ich komme damit bei hoher Geschwindigkeit einfach nicht gut zurecht. Ich habe nicht viel Vertrauen. Ich habe das Gefühl, dass das Auto jederzeit ausbrechen kann, und ich muss immer ein Stück unter dem Limit fahren, was im Quali nie ideal ist", erklärt Sainz.

Zudem habe er wegen des Formats mit nur einem Training keine Zeit gehabt, um am Set-up zu arbeiten. "Bei Sprint-Wochenenden besteht das Problem darin, dass man mehr oder weniger auf das Basisset-up festgelegt ist", zuckt er die Schultern.

