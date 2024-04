Carlos Sainz wieder fit: "Sind noch immer ein paar Zehntel hinter Red Bull"

"Ich war eine Woche in Australien und bin wieder Fahrrad gefahren", sagt Carlos Sainz vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka. Der Ferrari-Pilot musste sich einer Blinddarm-Operation unterziehen, scheint aber vor dem vierten Rennen der Formel-1-Saison 2024 wieder vollständig genesen zu sein. Trotz seines Sieges in Melbourne hält der Spanier Red Bull für den großen Favoriten in Suzuka.

Obwohl sich Sainz körperlich wieder bei hundert Prozent sieht, lässt er es beim Fitnesstraining noch ruhig angehen. "Ich bin wieder im Fitnessstudio, aber ich hebe noch nicht die schweren Gewichte, die ich früher gestemmt habe. Aber ich habe mein Training durchgezogen und fühle mich wieder hundertprozentig fit."

Ferrari will an die guten Leistungen von Australien anknüpfen, doch Red Bull ist weiterhin Nonplusultra in der Königsklasse. Sainz gewann in Melbourne, nachdem Max Verstappen mit einem Bremsdefekt ausgeschieden war. Ferrari hatte im vergangenen Jahr in Suzuka massive Probleme, weil die Pace auf den Geraden fehlte, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Doch 2024 scheint das Team in diesem Bereich einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben.

"Es wird eine Herausforderung", sagt Sainz. "Es ist eine schwierige Strecke für uns. Im vergangenen Jahr war sie unser größter Schwachpunkt im Vergleich zu Red Bull. Mal sehen, wo wir dieses Jahr stehen und ob wir näher dran sind. Hoffentlich können wir diese tolle Strecke etwas mehr genießen als im vergangenen Jahr, denn sie ist eine meiner Lieblingsstrecken, wenn nicht sogar meine liebste."

Mit der Leistung von Ferrari in Melbourne ist Sainz zufrieden , denn die Pace der Italiener war im Duell mit Red Bull gut - auch wenn Verstappen wegen eines technischen Defekts ausfiel. "Wir waren in Australien sehr stark", sagt der Spanier. "Trotzdem fehlen uns im Schnitt noch ein paar Zehntel auf Red Bull, und wir brauchen wahrscheinlich ein Upgrade, um auf Strecken wie Suzuka gegen sie kämpfen zu können."

steckt Ferrari den Kopf nicht in den Sand. Große Upgrades am Auto wird es laut Sainz für Suzuka aber nicht geben. "Es gibt kleine Dinge am Auto, am Heck", verrät Sainz, der für den weiteren Saisonverlauf größere Upgrades in Aussicht stellt.

Doch warum zählt Suzuka zu den Lieblingsstrecken des Ferrari-Piloten? Was macht den Traditionskurs in Japan so besonders? Er erklärt: "Es ist die enge Strecke, das macht sie so anspruchsvoll. Wenn wir mit nur einem Reifen von der Strecke abkommen, werden wir sofort wegen des Grases oder der Kiesnetten bestraft. Wir spüren die Geschwindigkeit, die wir hier drauf haben. Es ist eine Strecke wie Imola, wir spüren die Geschwindigkeit wegen der engen Fahrbahn und das ist verrückt. Das gibt uns den Kick."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.