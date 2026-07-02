Carlos Sainz: Will bis zur Sommerpause Ruhe vor Vertragsverhandlungen

Auch wenn der Vertrag von Carlos Sainz mit Williams am Ende der Formel-1-Saison 2026 ausläuft, hat sich der Spanier laut eigener Aussage noch "nicht wirklich" Gedanken darüber gemacht, wo seine Zukunft in der Königsklasse liegt. Sainz war 2025 mit hohen Erwartungen von Ferrari zum Team aus Grove gekommen, das jedoch 2026 eine äußerst enttäuschende Saison erlebt.

Daher ist es nicht überraschend, dass es bereits Gerüchte über einen möglichen Abschied von Sainz gibt. "Nicht wirklich", antwortet Sainz auf die Frage, ob er bereits Cockpits bei konkurrierenden Teams ins Auge fasse. "Im Ernst, das tue ich nicht. Ich tue es nicht, weil ich hier bei Williams im Moment einfach so viel Arbeit vor mir habe."

Die Formel-1-Saison befindet sich gerade in ihrer absoluten Hochphase mit sechs Rennen innerhalb von acht Wochen, zudem arbeitet man bei Williams fieberhaft an Verbesserungen, zu denen auch Sainz mit Simulatorsessions und Meetings beitragen will.

"Ich habe meinem Management gesagt, sie sollen mich bis zur Sommerpause ein bisschen in Ruhe lassen, damit ich einfach versuchen kann, Williams zu helfen und die Situation so weit wie möglich zu verbessern", sagt er. "In der Sommerpause wird es dann natürlich an der Zeit sein, darüber nachzudenken und sich die Optionen anzusehen."

Viel Arbeit vor der Sommerpause

Der viermalige Grand-Prix-Sieger betont, das Team "weiß, was meine Absichten und Prioritäten sind". Er bleibe dabei, dass er den Weg mit dem Team fortsetzen und sich dem langfristigen Ziel verschreiben wolle, wieder um Siege zu fahren. Er räumt jedoch ein, dass in dieser Hinsicht noch "viel Arbeit" vor ihnen liege.

Diese Arbeit findet hinter den Kulissen statt, und das Team aus Grove hat für die kommenden Rennen eine Reihe von Updates geplant, mit dem Ziel, das Gewicht des FW48 zu reduzieren und dessen Performance freizusetzen.

Laut Teamchef James Vowles soll an diesem Wochenende beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone ein "mittleres" Update zum Einsatz kommen, bevor weitere Anpassungen in Spa, Budapest und Zandvoort folgen. Tatsächlich werde das Team im September "für Baku ein fast völlig neues Auto" haben.

Die Performance, die dieses Upgrade-Programm bei Williams freisetzt, wird ein Schlüsselfaktor für jede Entscheidung sein, die Sainz bezüglich seiner Zukunft trifft.

"Ich versuche, gemeinsam mit JV, dem gesamten Management und allen Beteiligten den Ursachen auf den Grund zu gehen, um zu sehen, wo die Dinge angefangen haben, schiefzulaufen", sagt Sainz.

"Ich denke, das haben wir analysiert und geschlussfolgert. Aber es geht nicht nur darum, sondern darum, was wir in Zukunft tun, wie schnell sich diese Änderungen auszahlen werden und wie gewissenhaft und aggressiv wir natürlich bei der Erholung von diesem Rückschlag vorgehen", so der Spanier.

"Ich analysiere das alles und versuche, mit meinem Urteilsvermögen und meiner Erfahrung so gut wie möglich zu helfen, um zu sehen, welche Seite und welchen Bereich wir aggressiver anpacken müssen. Am Ende sind es so viele Informationen und so viel Trubel, dass es wirklich sehr wenig Raum oder mentale Kapazität und Zeit lässt, um an irgendetwas anderes zu denken."

Bis all dies klarer wird, hat Sainz sein Management um "so wenig Nebengeräusche wie möglich" gebeten, was Verträge, Fahrerwechsel und seine potenzielle Zukunft angeht.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass es natürlich Gespräche und Informationen geben wird und im Fahrerlager geredet wird, so wie es in dieser Phase des Jahres immer der Fall ist", sagt Sainz.

"Aber was mich betrifft, habe ich ihnen gesagt, dass ich mehrmals betont habe, dass ich mich lieber bis zur Sommerpause ein bisschen heraushalte und dem Team helfe, alles so schnell wie möglich voranzubringen. Denn mein Wunschplan und meine Prioritätenfolge sehen vor, zu bleiben und langfristig weiterzumachen."

Wo wird etwas frei?

Doch wohin könnte Sainz wechseln, wenn er sich verändern wollte? Die eigentlichen Taktgeber des Fahrermarktes sind in diesem Jahr Max Verstappen und Fernando Alonso. Sollte sich der Niederländer entscheiden, Red Bull oder die Formel 1 insgesamt zu verlassen, würde dies beim ehemaligen Weltmeisterteam eine riesige Lücke hinterlassen.

Ebenso könnte Sainz, falls der 44-jährige Alonso beschließt, dass es nun wirklich an der Zeit ist, den Helm an den Nagel zu hängen, eine verlockende Option für Aston Martin sein. Aber würde er von einem langfristigen Projekt zum nächsten springen wollen?

Da in diesem Jahr auch die Verträge bei Audi, den Racing Bulls und Haas auslaufen, könnte sich die Silly Season der Formel 1 in diesem Jahr als äußerst hektisch erweisen.